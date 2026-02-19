Abelardo de la Espriella tomó medida extrema para sus discursos ante presuntas amenazas

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella adoptó una nueva medida de seguridad para lo que resta de su campaña a la Casa de Nariño, esto después de que desde su movimiento, Defensores de la Patria, informaran de una presuntan amenaza en su contra por parte del ELN.

Lea también: Acusados por crimen de Jaime Esteban Moreno podrían pagar hasta 50 años de cárcel tras no lograr preacuerdo

“El 10 de febrero de 2026 se recibió una llamada anónima en la que se advertía sobre una presunta escalada terrorista atribuida al ELN, señalando como objetivo al candidato presidencial y a sus instalaciones políticas”, señala el documento, y afirma que en tal comunicación se hablaron de “posibles acciones en Bogotá, Cali, Popayán, Medellín, Barrancabermeja, Bucaramanga, Neiva, Barranquilla y Cúcuta”.

Un escudo blindado

A raíz de estas supuestas amenazas, De la Espriella comenzó a usar un atril con un escudo de vidrio blindado durante sus intervenciones públicas, que estrenó este miércoles 18 de febrero durante su paso por Villavicencio, Meta.

El objeto consiste en tres páneles de vidrio unidos que protegen todo su torso, mientras que el resto de su cuerpo queda cubierto por el atril de madera.

Además de esto, en la misiva de su campaña también se dijo que la información sobre la amenaza “fue remitida de inmediato a la Seccional de Protección y Servicios Especiales para la activación de los protocolos de verificación, evaluación de riesgo y fortalecimiento de medidas de seguridad, conforme a la normatividad vigente”, indicó la campaña en el comunicado.

Le puede interesar: Delcy Rodríguez y Gustavo Petro hablaron por teléfono y llegaron a un importante acuerdo