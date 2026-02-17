El regreso de un querido reality: este es el programa que tomará el lugar de El Desafío en la pantalla de Caracol

Tras el impacto que dejó la más reciente temporada de El Desafío, muchos televidentes se preguntan qué producción ocupará su lugar en la parrilla y cómo cambiará la apuesta del canal en esta nueva etapa. Un querido programa será el que ocupe su lugar.

¿Qué programa reemplazará a El Desafío?

De acuerdo con la dinámica habitual de Caracol Televisión, cuando finaliza una temporada de El Desafío, el canal suele dar paso a un nuevo formato de entretenimiento o reality que mantenga el interés del público en el horario estelar.

A Otro Nivel es un reality musical emitido por Caracol Televisión en el que cantantes profesionales, aficionados y artistas emergentes se enfrentan en un escenario que evalúa no solo su voz, sino también su puesta en escena, interpretación y evolución artística. A diferencia de otros concursos musicales, este formato se caracteriza por reunir participantes con distintos niveles de experiencia, desde talentos en ascenso hasta artistas consolidados.

La competencia se desarrolla a través de presentaciones en vivo frente a un jurado especializado, que analiza aspectos como técnica vocal, afinación, versatilidad y conexión con el público.

¿Quiénes son los finalistas del Desafío 2026?

En la fase final del reality, los participantes que lograron superar las pruebas más exigentes y avanzar a la etapa decisiva son Zambrano, Miryan, Rata y Valentina.

Premio del Desafío 2026 y fecha de la gran final

El ganador del Desafío se llevará un premio millonario que tradicionalmente supera los cientos de millones de pesos colombianos, además del reconocimiento como campeón de la temporada.

La gran final del Desafío 2026 está programada para emitirse en la última etapa de la temporada, en un episodio especial donde los finalistas competirán en el desafío definitivo que definirá al ganador del reality.

Como es habitual, la final incluirá pruebas de alto nivel físico y emocional, así como el acompañamiento del público que ha seguido el proceso de cada participante desde el inicio de la competencia.