“Pensaron que estaba loca”: Violeta Bergonzi habló de la razón por la que renunció a Buen Día Colombia

MasterChef celebró en 2025 una década al aire y lo hizo con una temporada especialmente emotiva. Su versión Celebrity llegó a la séptima entrega y este martes 25 de noviembre coronó a su nueva ganadora en una final cargada de técnica, tradición y emoción. Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi y Valentina Taguado llegaron al último reto dando todo para conquistar al exigente jurado con sus menús completos.

Desde el inicio de la noche, Violeta Bergonzi dejó ver que venía dispuesta a contar una historia con sabor. Su plato fuerte fue un encocado con sabores del Pacífico, una preparación que, explicó, buscaba rendir homenaje a la tradición de la Semana Santa en Popayán, tierra que la conecta con su historia familiar y emocional.

“Pensaron que estaba loca por renunciar, pero tenía un sueño”

Tras conocerse su victoria, Violeta habló con PUBLIMETRO COLOMBIA y reveló la decisión más arriesgada que tomó antes de entrar a la competencia: renunciar a Buen Día Colombia para prepararse de lleno.

“En algún momento pensaron algunos que estaba muy loca por renunciar a Buen Día Colombia para ir a un concurso tan incierto como MasterChef, donde por una pizca de sal puedes salir. Renuncié a mi trabajo, a tiempo con mis hijos, en los meses de grabación y preparación… pero ahí está la clave: tuve un sueño y tenía las herramientas para cumplirlo”, aseguró.

Con este triunfo, Violeta afirma sentirse plena y orgullosa, pues considera que más allá del título culinario, es una victoria personal que valida el riesgo asumido tras renunciar.

¿Cuánto ganó la ganadora de MasterChef 2025?

El premio para la campeona de esta temporada se mantiene en 200 millones de pesos, como ha sido tradicional en las últimas ediciones. Sin embargo, esa no será la suma completa que Violeta reciba en su cuenta bancaria.

De acuerdo con información revelada por Tropicana FM, el ganador de MasterChef Celebrity debe cumplir con el pago del impuesto a la ganancia ocasional, que corresponde al 20% del monto total. Esto significa que la cifra final que recibirá la campeona será de aproximadamente 160 millones de pesos, además del salario que percibió durante el tiempo de grabación.