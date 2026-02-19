Entretenimiento

Querida presentadora de RCN reveló que sus hijos son Therians; “para mí como mamá no es fácil”

La presentadora hizo una crítica al respecto en un video que se viralizó rápidamente

Presentadora de RCN reveló que sus hijos son Therians; pidió ayuda
Por Steven García

Ya son varios meses los que las redes sociales se han colmado de videos de los llamados Therians, personas que se identifican desde lo espiritual, psicológico o simbólico con un animal en específico. Justamente, una reconocida presentadora de RCN, aprovechó lo masivo de sus redes para hacer una crítica al respecto y dar a conocer que “sus hijos son Therians”.

A diferencia de un simple disfraz o del cosplay, esta práctica no se limita a la apariencia externa, sino que implica una experiencia identitaria más profunda, que puede manifestarse en gestos, movimientos, procesos de introspección y espacios de encuentro con otros integrantes de la subcultura. Esta corriente comenzó a tomar forma en comunidades digitales a finales de los años noventa y comienzos de los 2000, especialmente en foros en línea dedicados a debatir sobre identidades alternativas, espiritualidad y sentido de pertenencia.

Con el crecimiento de plataformas como TikTok e Instagram, la visibilidad de los therians ha aumentado notablemente, favoreciendo la organización de reuniones presenciales en diversas ciudades del mundo. En Colombia, además de Bogotá, se han registrado encuentros informales en Medellín y Cali, donde jóvenes se reúnen para socializar, dialogar y expresar creativamente esta identidad.

Este auge ha llevado a varios padres de familia a mostrar una gran preocupación por sus hijos, entre ellas la reconocida presentadora y ganadora de MasterChef, Violeta Bergonzi, quien hizo una crítica a esto, valiéndose de la inocencia de sus hijos, que, en medio de su inmensa creatividad, constantemente se disfrazan de animales.

“Yo no quería hablar de este tema, la verdad; para mí como mamá no es fácil, pero ante todo lo que está pasando quiero abrirles mi corazón y pedirles ayuda. Yo sí había notado comportamientos raros de mis hijos, especialmente de Alicia, que dice ser una coneja. Yo he querido contar mi experiencia para saber cómo proceder y pedir ayuda”, expresó Bergonzi.

“Sus comportamientos y sus conductas extrañas; esto de los therians lo tengo que respetar. Ayúdenme, por favor, no sé qué más hacer”, añadió.

