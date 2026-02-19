RCN reencauchó a periodista de Win Sports y ahora la tiene contando chismes, ¿quién es?

RCN trajo de regreso de‘¿Qué hay pa’ dañar?’, formato que volvió a la televisión con la intención de reconectar con el público joven y posicionarse como una opción fresca dentro de la franja matutina del país. Esta nueva etapa llega con una renovación en su equipo de presentadores y una apuesta editorial que busca equilibrar entretenimiento, actualidad y cercanía con las audiencias digitales, tras las controversias que marcaron sus primeras versiones.

El formato que llegó a mediados del año 2025 trajo en su primera versión a tres figuras que prometián mucho humor e irreverencia, de la mano de Valentina Taguado, Johana Velandia y Hassam. No obstante, este terminó antes de lo esperado, primero con la salida del humorista por problemas de salud y finalmente al inició de este año, Taguado y Velandia revelaron que habían renunciado debido a compromisos ajenos al canal.

Mientras buscaban los nuevos talentos del programa, este no se quedó quieto y se lanzó una versión exclusiva de ‘La Casa de los Famosos’, en donde el primer objetivo era comentar los capitulos. A este llegó en primer lugar Roberto Vásquez y Nestor Parra, mientras que la última en unirse fue Karina García, quien participó en la temporada anterior del reality.

¿Quiénes son los presentadores de ‘Qué hay pa’ dañar live’?

En esta tercera entrega, el programa cuenta con la conducción de Diego Sáenz, Jessica Bohórquez y Alejandra Villeta, un trío que combina experiencia en medios tradicionales, radio, contenido digital y televisión.La decisión de integrar nuevos rostros responde a la intención de darle un giro al formato, fortaleciendo su credibilidad sin perder el tono dinámico que lo caracterizó en sus inicios.

En el caso de Diego Sáenz, es un reconocido comunicador, creador de contenido y presentador, que cuenta con una larga trayectoria en el mundo del entretemiento, partipando en famosos formatos. En cuanto a las mujeres, Jessica Bohórquez deja Win Sports para regresar al canal que vio nacer su carrera en medios, al a hacer parte del Factor Xs, Tu planeta bichos y ahora ‘Qué hay pa’ dañar live’.

Finalmente, Alejandra Villeta, comunicadora social e influencer, que llega con un perfil enfocado en la conversación y el análisis, aportando una mirada crítica y una conversación directa, viniendo de la emisora Vibra.

Valentina Taguado desmiente que RCN haya acabado ‘Qué hay pa dañar’

Con la noticia en primer lugar difundida por Ochoa, varios medios se encargaron de difundirlo, por lo que Taguado se manifestó en sus redes sociales indicando:

“Esos titulares. RCN no acabó el programa, Johana y yo renunciamos. Entre un programa y un proyecto personal, nos decidimos por el proyecto personal. ¿Por qué? Porque no nos daba el tiempo, estábamos haciendo el programa literalmente dormidas porque no es lo único que hacemos. Increíblemente agradecidas con el canal porque fueron MUY lindos con nosotras hasta el último momento".

Taguado señaló que los canales tienen ciertas prohibiciones, limitaciones y reglas, por lo que junto a su compañera eligieron la libertad: “Con todo el amor del mundo, escogimos la libertad de decir y hacer lo que queramos, cuando queramos, donde queramos y con quien queramos, o sea, los shows. Tampoco es que seamos las mujeres más decentes o prudentes del mundo y tampoco nos interesa serlo”.