Esta fue la causa de fallecimiento de figura de ‘Buen día, Colombia’

El Canal RCN es uno de los medios de comunicación con mayor acogida en el país, alcanzando así una amplia visibilidad por sus diferentes producciones. Una de ellas es ‘Buen día, Colombia’, un programa de entretenimiento matutino que se encarga de acompañar a los televidentes durante las primeras horas del día de la mano de su equipo de presentadores como lo son Ana Karina Soto, Orlando Liñán, Andrés López, Mamá Luz, entre otros.

Sin embargo, durante los últimos días, el equipo de presentadores hizo una pausa a sus acostumbrados contenidos para darle un último adiós a una de sus figuras, quien falleció, tratándose precisamente de Edgar Prieto, quien durante varios años hizo parte del Canal RCN llevando a cabo su rol como fotógrafo.

‘Caballo’ como era conocido por sus familiares, amigos y equipo de trabajo, se destacó no solo por su profesionalismo, sino también por la alegría con la que contaba en medio de su rol. Aunque en principio se desconocía el motivo de su fallecimiento, según la información mencionada por el Canal RCN, el integrante de ‘Buen día, Colombia’ falleció a causa de un infarto fulminante, contando con 59 años de edad y más de dos décadas siendo parte del mencionado canal.

Cabe resaltar que este doloroso hecho se dio luego de pasar unos días de vacaciones junto a su familia, donde los presentadores se encargaron de enviar un sentido mensaje para sus seres queridos en este difícil momento.

¿Por qué salió Violeta Bergonzi de ‘Buen día, Colombia’?

Aunque se pensó que la serie de presentadores se encontraban felices estando en el programa, lo cierto es que a finales de noviembre del 2024 Violenta Bergonzi renunció en medio de las lágrimas y la tristeza :“No puedo hablar López telar, es muy difícil. Tengo dos bebés, ustedes lo saben, de pronto ven solamente esto frente a las pantallas, pero no saben todo lo que implica despedirse todas las mañanas de dos bebés, venir a trabajar y darlo todo sin poderlo dar todo como Luchito. Porque obviamente hay una parte de mi vida, de mi energía que se quedan allá en la casa, esperándome, llegar, ocuparme de unos niños que me necesitan, de mil cosas más”.