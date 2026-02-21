Hijo de Giovanny Ayala reveló detalles de su liberación tras complejo secuestro, “Nos mataban de una vez”

Giovanny Ayala es un reconocido cantante y compositor colombiano de música popular, nacido en Granada, Meta. Es considerado uno de los exponentes más importantes del género gracias a su estilo característico y cada uno de sus éxitos. A lo largo de su carrera, ha consolidado una trayectoria con canciones que narran historias de despecho y vivencias cotidianas, logrando diversos reconocimientos y colaboraciones con otros referentes del género.

Hace algunos meses Ayala tuvo que enfrentar quizás uno de los momentos más complejos de su vida, esto luego de que se confirmara el secuestro de su hijo, Miguel Ayala, quien decidió hace un tiempo seguir sus pasos en la música y luego de una presentación en el Cauca fue abordado con su equipo de trabajo estando privado de la libertad por once días, donde las oraciones y pedidos de su familia por su pronto regreso conmovieron al país.

Este hecho que tuvo lugar en diciembre logró dejar secuelas en cada uno de los familiares del joven y aunque en principio fueron pocos los detalles revelados, recientemente Miguel Ayala estuvo haciendo parte de la emisora ‘La Kalle’, donde no dudó en referirse a este tema y cómo fueron los momentos de su liberación:

“Yo pensé que era un robo, fue de película. Era agaché la cabeza. Yo tenía el bolso aquí entonces era la plata, la plata y yo no tenemos, llévese todo, llévese el celular. Apenas nos bajaron caminamos como una hora más o menos y ya nosotros dijimos estamos cansados, eso era agua, piedras (…) yo decía eso no se lo desea uno ni al peor enemigo (…)

Les demostramos que nosotros éramos bien, nosotros les dijimos pónganos una bolsa ahí para que no nos vean por es incómodo, cuando esa bolsa nos ayudó porque donde no estuviera, habrían visto que ellos habían llegado. Ellos decían que si nos llegaban a rescatar o algo nos mataban de una vez, entonces yo de una escuché el tiro y me agaché y yo decía son buenos o malos, nos apuntaron y ya nos decían ’bienvenidos a la libertad’“, fueron las declaraciones de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala.

¿Quién es la pareja de Giovanny Ayala?

La pareja actual de Giovanny Ayala es María Gómez, una joven pereirana profesional en el área de la salud. La relación captó la atención del público y los medios de comunicación especialmente en 2023, cuando el cantante le propuso matrimonio de una manera muy particular, escondiendo el anillo de compromiso dentro de un portacomidas durante un almuerzo casual. Cabe resaltar que la pareja contaría con una diferencia de edad de aproximadamente 17 años, donde el artista es el mayor de la relación.