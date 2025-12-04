Miguel Ayala contó que los delincuentes que lo secuestraron lo venían siguiendo desde hace un mes

El presunto secuestrador (izquierda) de Miguel Ayala y su mánager (derecha) ya fue enviado a la cárcel

En las últimas horas se han conocido nuevos detalles sobre el secuestro y rescate de Miguel Ayala, el hijo del cantante Giovanny Ayala, y su compañero, Nicolás Pantoja. La justicia ya envió a la cárcel a uno de sus secuestradores y las familias han hecho múltiples declaraciones ante los medios de comunicación.

Entre otras cosas, la Fiscalía General de la Nación reveló las afirmaciones que hizo el fiscal del caso acerca del operativo de rescate de los dos jóvenes que recuperaron la libertad esta semana.

Según las autoridades, Ayala y Pantoja estaban secuestrados en la vereda El Chorrito en el municipio de La Sierra, Cauca. Allí fue donde acudieron los uniformados de la Policía Nacional para adelantar su liberación.

“Tras una maniobra táctica, ubican el cambuche. A eso de las 11:20 aproximadamente llegan hasta ese sitio después de hacer unas labores de verificación y efectivamente se percatan de que había dos personas. Uno de ellos, al escuchar la presencia de la Fuerza Pública, acciona un arma de fuego de tipo pistola en contra de la humanidad de los policiales y es capturado en ese sitio con un arma de fuego tipo pistola el señor Neider Gómez Castrillón“, indicó el fiscal del caso.

Tras la captura del presunto secuestrador, un juez de control de garantías decidió enviarlo a la cárcel. La Fiscalía le imputó los cargos de secuestro extorsivo agravado fabricación y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Sin embargo, Gómez Castrillón no los aceptó.

“Nos tenían investigados a todos”: Miguel Ayala sobre su secuestro

Entre tanto, en diálogo con la emisora Blu Radio, Miguel Ayala relató los duros momentos de su secuestro y su posterior liberación.

“Los primeros días teníamos mucho miedo, porque caminamos demasiado, como cinco horas en total. Pensamos que en algún momento nos iban a hacer algo por la distancia y lo lejos que íbamos caminando”, contó Miguel Ayala.

Sobre el rescate, el joven contó que había dos personas cuidándolos. Cuando las autoridades llegaron uno de los delincuentes se encontraba durmiendo en una hamaca y el otro estaba haciendo guardia.

“Escuchamos pasos y sonaron como tres o cuatro disparos. Nosotros nos agachamos para atrás por si había una mala situación en ese momento, pero gracias a Dios todo salió bien”, explicó el joven. “Gritábamos que éramos nosotros. Luego nos dijeron que era la Policía Nacional, el Gaula. Nos pusimos contentos cuando escuchamos eso”, puntualizó Miguel Ayala.

Así mismo, cuando le preguntaron si los delincuentes los estaban siguiendo antes de perpetrar el secuestro, Miguel respondió afirmativamente. “Sí, nos dijeron que nos tenían hace más o menos un mes y que nos tenían investigados a todos. Cuando íbamos de camino al aeropuerto nos siguieron”, advirtió Miguel Ayala.

Y señaló que aún no tiene certeza sobre el grupo armado que estuvo detrás del secuestro. No obstante, para la Fiscalía se trata de “una red delictiva que estaría al servicio de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc”.