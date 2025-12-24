Giovanny Ayala tuvo noble gesto de Navidad con policías que le ayudaron con la liberación de su hijo

Fueron más de dos semanas las que Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, sufrió un verdadero martirio al ser secuestrado junto a su manager y ser llevado a una zona boscosa del Cauca, justo cuando se dirigían al aeropuerto de Palmira. Tras esta dolorosa situación, el intérprete de ‘De Rodillas te Pido’, le realizó un amoroso homenaje a quienes le ayudaron a que su ‘retoño’ volviera a la libertad.

Tras vivir uno de los episodios más duros de su vida, Miguel quiso pronunciarse con un mensaje cargado de emoción, en el que agradeció de corazón el apoyo constante de sus seguidores y destacó la labor del Gaula y del Comando Jungla de la Policía, cuyo trabajo fue clave para que hoy pueda volver a estar en libertad.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢 >>> Alejandro Riaño confesó que no volvería entrevistar a Giovanny Ayala en su show

Hijo de Giovanny Ayala y su manager fueron rescatados Créditos: Policia Nacional

“Quiero agradecer de todo corazón a cada una de las personas que me tuvieron presente en sus oraciones durante los días más difíciles de mi vida. Agradezco infinitamente a Dios, porque sin Él no estaría hoy escribiendo estas palabras, y también a todas las personas que unieron su fe, encendieron una vela y enviaron fuerzas para mí y para mi amigo Nicolás", afirmó Miguel.

Estos gestos de amor y respeto con las autoridades no solo se quedaron allí, ya que don Giovanny decidió aprovechar lo masivo de sus redes para enviarle un abrazo y un agradecimiento del corazón a los uniformados del Gaula que le ayudaron a volver a tener a su hijo en casa; y lo hizo mediante una emotiva foto acompañada de las siguientes palabras: “Familia Gaula, los héroes que hicieron posible el rescate de Miguel mi hijo y Nicolás, muchas gracias por esta Navidad de tranquilidad y felicidad, bendiciones para ustedes y para toda la Policia de Colombia”.

Cabe recordar que Miguel volvió a las tarimas tras su liberación y lo hizo en el concierto que realizó la Alcaldía de Ibagué para el encendido del alumbrado Navideño; presentación en la que estuvo acompañado de su padre y en la que se encomendó de rodillas ante Dios por esta nueva oportunidad que le dio de seguir mostrando su talento al mundo.

Adicionalmente los Ayala, hijo y padre, decidieron contar esta dura historia por medio del pódcast ‘Más allá del silencio’, del afamado periodista Rafael Poveda, formato en el que el joven dio a conocer varios detalles desconocidos de su cautiverio; dentro de ellos que tuvo que caminar varios kilómetros haciendo uso tan solo de un zapato junto con su manejador, puesto que le arrebataron todas sus pertenecías.

A esto se le suma que, según lo dio a conocer, hubo varias ocasiones en las que los captores los amenazaron de muerte, según ellos, porque estaban realizando un plan de fuga; algo que ‘Migue’ descartó al segundo día de estar inmerso en esta espesa selva, a la cual llegó tras una presentación musical en el municipio de Toribio y otros aledaños.