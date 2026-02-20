Cristina Hurtado terminó sonrojada en ‘A otro nivel’ al recordarle su pasado en portadas de cuadernos

Caracol Televisión es un canal nacional bastante conocido en el país, pues ha logrado conquistar a los televidentes con el paso de los años y a partir de cada uno de los programas de entretenimiento con los que cuenta que han logrado quedarse en la memoria de los colombianos, tal es el caso de ‘Yo me llamo’, ‘El Desafío’ y ahora regresa la tercera temporada de ‘A otro nivel’.

Cada uno de los capítulos de ‘A otro nivel’ ha estado repleto de talento, donde son varios los artistas quienes han encantado al equipo de jurados gracias a su capacidad vocal y por supuesto, de interpretación. Sin embargo, quien tampoco se queda atrás es la presentadora del programa Cristina Hurtado, quien desde hace varios años se ha destacado en diferentes programas de entretenimiento.

Ante su amplia experiencia la paisa dio de que hablar, luego de que el participante Juan David, quien llegó a interpretar ‘Te amo y te amo’, de Felipe Peláez, sin embargo, antes de llegar al ascensor el participante no dudó en destacar la belleza con la que cuenta Hurtado tanto así que resaltó que durante su juventud y niñez contaba con los cuadernos en los que la presentadora posaba como modelo. Tras sus sorpresivas declaraciones Cristina no dudó en emocionarse destacando que la mencionada situación se dio hace pocos años, agradeciéndole por resaltar su belleza a pesar de que actualmente se encuentra viviendo una nueva etapa de su vida.

En medio de su presentación Juan David logró pasar a la siguiente ronda, logrando que dos de los tres jurados oprimiera el botón, donde la emoción por parte de su familia terminó siendo más que evidente.

¿Quién es la esposa de Felipe Peláez, de ‘A otro nivel’?

Laura Catalina Henao es la mujer que no solo conquistó el corazón del cantautor colombo-venezolano, sino que se convirtió en su mayor apoyo detrás de los reflectores. Colombiana de nacimiento, Laura es administradora de empresas de profesión, una formación que le ha permitido ser una pieza fundamental en la organización y el equilibrio de la carrera de Peláez, especialmente durante su exigente etapa como jurado en el ‘reality’ ‘A otro nivel’.

