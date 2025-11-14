Alejandro Riaño confesó que no volvería entrevistar a Giovanny Ayala en su show

Alejandro Riaño es un reconocido comediante, actor y director colombiano, ampliamente conocido por su personaje“Juanpis González”. Su humor ácido y satírico, que retrata de manera cómica y crítica ciertos aspectos de la sociedad colombiana, lo ha convertido en uno de los humoristas más populares del país.

‘The Juanpis Live Show’se ha convertido en uno de los formatos digitales más exitosos, que en gran parte depende de sus invitados y la forma tan especial en que Riaño hace las entrevistas. Sin embargo, no todas han salido bien o no se ha llevado una tan buena experiencia con ciertas figuras del entretenimiento, una de ellas, el cantante popular, Giovanny Ayala.

En una entrevista, al preguntarle por el top de los peores invitados, respondió sin pensar que el artista, esto debido a que se fue disgustado de la entrevista: “Fue un show bien complejo, en un momento se molestó con una pregunta que ya le había hecho en otro medio, no quiso responder y se fue un poco molesto de la entrevista. Le escribí como disculpándome, pero es chistoso porque yo les explicó antes de, de qué va el personaje, cómo funciona, que la idea es que no se tomen nada personal, él sí la tomo personal.”

¿Por qué echaron a ‘Enanicks’ de ‘The Juanpis Live Show?

Jhon Alejandro Vargas es el nombre del hombre interpretaba hace días a ‘Enanicks’, pero que estaba ausente de las pantallas, joven que, aunque no acumula grandes números en las redes sociales, ha hecho colaboraciones con destacados creadores de contenido rolos como, ‘El Juandacho’ y ‘Jhon Alexander’.

Tras su salida, Riaño emitió un live en TikTok en el que dio a conocer las razones de la salida del actor: “Lo queremos muchísimo, gracias por todo, pero llegamos hasta acá. Uno escoge sus prioridades en la vida, él no la escogió en su momento y eso fue lo que pasó. Estamos con otra persona y le deseo todo lo mejor. Tenemos a una persona completamente responsable que no llega ‘fumado’ y respeta los espacios. Una vez a él lo llevamos de gira y pasó una cosa que no nos gustó. Fueron cosas que fueron pasando y decidimos estar con el que estamos”, expresó.