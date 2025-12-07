Miguel Ayala volvió a los escenarios tras estar 16 días secuestrado; lo hizo junto a su padre

Fueron 16 días los que Miguel Ayala estuvo privado de su libertad, luego de ser raptado por sujetos armados y movilizado junto a su mánager a una zona boscosa del departamento del Cauca. Tras su liberación volvió a subirse en una tarima y lo hizo acompañado de su papá, Giovanny Ayala.

Tras esta dura situación para su vida y para los que lo aman, Miguel decidió emitir un emotivo comunicado en el que le mostró su inmenso agradecimiento a sus fans, al Gaula y el Comando Jungla de la Policía, por permitirle volver a su libertad.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Familia de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, reaccionó a la liberación del cantante: “nos volvió el alma al cuerpo”

“Quiero agradecer de todo corazón a cada una de las personas que me tuvieron presente en sus oraciones durante los días más difíciles de mi vida. Agradezco infinitamente a Dios, porque sin Él no estaría hoy escribiendo estas palabras, y también a todas las personas que unieron su fe, encendieron una vela y enviaron fuerzas para mí y para mi amigo Nicolás", afirmó Migue.

“Gracias por cada mensaje, cada palabra y cada oración. Aunque no podía leerlos, sentía su energía y su apoyo. Prometo responderles a todos cuando esté más calmado. Dios los bendiga y nunca se despeguen de Él”, añadió.

Con esta nueva oportunidad que le dio la vida para seguir haciendo lo que más le apasiona, Miguel decidió llenarse de valor y volverse a trepar a una tarima para cantar sus grandes éxitos como: ‘Llorar’, ‘El primer tonto’, ‘Confieso’ y ' No te pido nada más’.

El retorno de Miguel se dio junto a su padre en la ciudad musical de Colombia, Ibagué, territorio en el que ambos fueron los encargados de amenizar la fiesta previa para el encendido del alumbrado navideño de la capital del Tolima; iluminación compuesta por más de 4.000 figuras presentes en lugares icónicos como el Complejo Deportivo de la 42, la Plaza de Bolívar, el Parque de El Salado, el Parque Murillo Toro, entre otros.