Hija de Gustavo Petro reveló detalles del encuentro entre su padre y Donald Trump, “uno tiene que entender”

Andrea Petro es la hija de Gustavo Petro, quien desde hace algún tiempo se ha destacado junto al mandatario, pues lo ha acompañado en medio de diferentes eventos y también ha dado de que hablar a través de sus redes sociales, compartiendo detalles de su emprendimiento en el que incluso su padre terminó siendo el modelo.

Le puede gustar: Expresentador de Caracol defiende a Gustavo Petro tras suspensión provisional del salario mínimo, “gente tan mezquina”

Andrea, hija de Mary Luz Herrán, quien también aspira llegar a la política colombiana, suele ser muy activa a través de sus redes sociales y constantemente realiza dinámicas de preguntas con el fin de estar mucho más cercana de sus seguidores. En medio de una de sus más recientes apariciones, la mujer respondió sobre el encuentro de su padre, Gustavo Petro con Donald Trump:

“Qué me sentí. Era la primera vez que yo lo acompañaba durante tanto tiempo, la verdad. Yo siempre lo acompaño algunas veces en uno o dos viajes que tiene, pero no tanto tiempo, porque yo siempre estoy con mis hijas, tengo mis empresas, tengo mi trabajo. Pero hay momentos en los cuales uno tiene que entender que tiene que estar presente en momentos tan cruciales como estos y era un momento en donde yo no podía dejarlo solo. Yo ya lo había dicho con anterioridad, yo a él nunca lo voy a dejar solo entonces sin más compré mis tiquetes, no lo pensé dos veces si me dio susto. Era la primera vez que yo iba a Estados Unidos y llegué, lo acompañé, al ver todo estuvo bien, respiramos“, fueron las declaraciones hechas por Andrea Petro, hija de Gustavo Petro.

¿Quiénes son los hijos de Gustavo Petro?

La familia del presidente Gustavo Petro está compuesta por seis hijos, cinco biológicos y uno por adopción de tres relaciones distintas. Nicolás Petro Burgos, el mayor, ha sido el único en seguir activamente una carrera política, aunque su trayectoria ha estado marcada por recientes controversias judiciales. De su segundo matrimonio con Mary Luz Herrán nacieron Andrés, quien reside en Canadá, y Andrea, radicada en Francia; ambos han mantenido un perfil más alejado de la política electoral, aunque Andrea es vocal en temas de activismo y defensa de exiliados. Con la actual primera dama, Verónica Alcocer, el mandatario tiene a Sofía, quien destacó como una de las caras más visibles y analíticas durante la campaña presidencial, y a la menor, Antonella, que aún está en etapa escolar. Además, Petro reconoce como propio a Nicolás Alcocer, hijo de Verónica, consolidando un núcleo familiar que combina la exposición pública con vidas independientes en el extranjero.