Tina afirmó que Zambrano de ‘El Desafío’ practica santería: “tiene una energía pesada”

El ambiente dentro de Desafío Siglo XXI volvió a dar de qué hablar luego de que, en medio de la recta final del reality, salieran a la luz conversaciones entre participantes que mencionaban temas de brujería, energías y santería, dejando en evidencia las tensiones que marcaron la convivencia en las últimas etapas de la competencia.

Durante el capítulo emitido el 12 de febrero de 2026, televidentes fueron testigos de diálogos entre Tina, Valkyria y Zambrano, en los que se hicieron referencias a creencias espirituales y percepciones personales que, según ellas, habrían influido en el desarrollo del juego.

Estos comentarios sorprendieron a la audiencia y evidenciaron que la relación entre algunos de los finalistas no era la mejor, especialmente en un contexto donde el desgaste físico y emocional del programa suele intensificar los conflictos.

Tina afirmó que tuvo inconvenientes con Zambrano y aseguró que “no es un secreto que Zambrano es santero”, atribuyendo incluso su suerte dentro de la competencia a prácticas espirituales. Sus declaraciones encendieron el debate en redes sociales, donde seguidores del reality discutieron si estos comentarios respondían a creencias personales o a las tensiones propias del encierro y la presión del formato.

La Gran Final del Desafío del Siglo XXI se llevó a cabo el 16 de febrero, con la expectativa centrada en los competidores que lograron llegar al último tramo del exigente formato.

Sin embargo, más allá de las pruebas físicas, las diferencias personales y la convivencia terminaron siendo protagonistas en los últimos capítulos, reflejando el nivel de presión emocional que implica permanecer durante semanas en competencia constante.

¿Qué es la santería y qué tan común es en Colombia?

La santería es un sistema de creencias de origen afrocaribeño que combina tradiciones africanas, especialmente yoruba, con elementos del catolicismo. Se centra en la conexión con energías espirituales, orishas y rituales que buscan protección, guía o equilibrio espiritual.

En Colombia, estas prácticas no son ajenas al contexto cultural, especialmente en regiones con fuerte herencia afrodescendiente como la Costa Caribe y el Pacífico, donde conviven diversas expresiones espirituales ligadas a la ancestralidad y la tradición. No obstante, su presencia suele estar rodeada de estigmas y prejuicios, lo que provoca que, en espacios mediáticos o de entretenimiento, menciones a la santería generen controversia o interpretaciones polémicas, tales cómo los comentarios de Tina.

Así, las declaraciones dentro del reality no solo evidenciaron las fracturas entre participantes, sino que también abrieron una conversación sobre creencias personales, convivencia y la manera en que, incluso en programas de competencia física, los factores emocionales y culturales terminan influyendo en la narrativa del juego.