Finalistas del Desafío 2026: quiénes disputarán la gran final y el millonario premio del reality

El reality de competencias de Caracol llegará a su fin. / Foto: Instagram - Tomadas el 25 de septiembre de 2024.

La competencia más exigente de la televisión colombiana entra en su recta final. El Desafío 2026 se acerca a su episodio decisivo, donde los mejores participantes de la temporada lucharán por el título y el millonario premio que entrega el reality de Caracol Televisión.

Tras semanas de pruebas físicas, estratégicas y de convivencia extrema, el programa ha ido eliminando a los competidores hasta definir el grupo que se disputará la gran final, considerada uno de los momentos más esperados por los televidentes.

¿Quiénes son los finalistas del Desafío 2026?

En la fase final del reality, los participantes que lograron superar las pruebas más exigentes y avanzar a la etapa decisiva son Zambrano, Miryan, Rata y Valentina.

Premio del Desafío 2026 y fecha de la gran final

El ganador del Desafío se llevará un premio millonario que tradicionalmente supera los cientos de millones de pesos colombianos, además del reconocimiento como campeón de la temporada.

La gran final del Desafío 2026 está programada para emitirse en la última etapa de la temporada, en un episodio especial donde los finalistas competirán en el desafío definitivo que definirá al ganador del reality.

Como es habitual, la final incluirá pruebas de alto nivel físico y emocional, así como el acompañamiento del público que ha seguido el proceso de cada participante desde el inicio de la competencia.