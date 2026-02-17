Carnaval de Barranquilla 2026: Así se vivió de la mano de Caracol Televisión

Una vez más el talento de Caracol Televisión y Blu Radio disfrutó del Carnaval de Barranquilla, la fiesta más grande de Colombia declarada por la UNESCO, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad y que recibe cada año a miles de personas para darles la bienvenida a su colorida celebración. Michell Orozco, Manolo Alzamora, Alisson Joan, Eduardo Pérez, talento de La reina del flow 3, Juan Pablo Hernández, presentador de Noticias Caracol, Carlos Calero, presentador de Día a dia; Cristina Hurtado, presentadora de A otro nivel, Alberto Linero, Ricardo Ospina, Camilo Cifuentes, Juanita

Kremer y Marina Granziera, talento de Blu Radio; Don Jediondo, humorista de Sábados felices, y Laura Acuña, Laura Tobón y Melina Ramírez, presentadoras de distintos programas de Caracol Televisión, hicieron presencia en el concierto de Coronación de los Reves del Carnaval de Barranquilla en el que estuvieron Michelle Char, actual Reina del Carnaval, y Adolfo Maury, Rey Momo. Además, disfrutaron de las presentaciones de los exponentes más grandes de la música: Juan Luis Guerra, Kapo, Diego Daza y Juan

Carlos Coronel. Como es costumbre, el talento participó en la tradicional Batalla de flores a bordo de un tráiler inspirado en una de las danzas más emblemáticas del Carnaval: La danza de las Farotas. Esta es una tradición folclórica colombiana del departamento de Bolivar, especialmente de Talagua, y destacada en el Carnaval de Barranquilla, donde hombres vestidos de mujeres bailan para representar una leyenda de resistencia indígena: guerreros farotos que se disfrazaron de mujeres para vengar los abusos de los españoles contra sus esposas, una historia de dignidad y defensa que hoy es un colorido patrimonio cultural.

En esta oportunidad, los trajes que lució el Talento Caracol fueron diseñados por Paula Colombo, quien dice: Esta comparsa nace de la fusión entre tradición y modernidad. Tomamos símbolos que nos representan - el sombrero, los patrones gráficos, la fuerza del contraste blanco y negro - y los elevamos con una explosión de flores bordadas en color que simbolizan alegría, diversidad y celebración. La base en blanco aporta elegancia y unidad. Sobre ella, los detalles vibrantes cobran vida: flores que parecen florecer sobre el cuerpo, texturas que capturan la luz y flecos que acompañan el movimiento al ritmo de la música.

Tradición reinterpretada con una mirada contemporánea. Materiales reciclados y sostenibilidad. De esta forma, Caracol Televisión y Blu Radio hicieron presencia en La arenosa para vivir una de las fiestas más coloridas de Colombia.