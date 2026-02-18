Polémica en la final de El Desafío: Rata y Valentina perdieron su ventaja tras cometer una falta en plena prueba

La gran final de El Desafío estuvo marcada no solo por la exigencia física de las pruebas, sino también por un momento de tensión que terminó afectando directamente el desempeño de una de las duplas finalistas.

Durante el desarrollo del reto definitivo, Rata y Valentina avanzaban en el circuito cuando se presentó una situación que llamó la atención de los televidentes y de la producción. En medio de la competencia, los participantes cometieron una falta al pedirle a uno de los conductores que se comunicara con el mánager, una acción que iba en contra de las reglas establecidas para la prueba final.

Según se evidenció en el capítulo, la solicitud fue considerada como una intervención externa indebida dentro del reto. Debido a esto, la producción tomó la decisión de aplicar una sanción inmediata que impactó directamente la ventaja estratégica que la dupla había conseguido previamente.

Como consecuencia, Rata y Valentina perdieron una de las horas que habían ganado como beneficio frente al otro equipo finalista, lo que redujo significativamente la distancia que habían logrado construir en la competencia. Esta penalización cambió el ritmo de la final, aumentando la presión y la incertidumbre en los últimos tramos del desafío.

La decisión generó diversas reacciones entre los seguidores del reality, ya que la ventaja de tiempo suele ser uno de los factores más determinantes en la prueba final, donde cada minuto puede definir al ganador.

¿Cuánto es el premio de ‘El Desafío’?

El premio mayor de El Desafío asciende a una suma millonaria que se entrega a los campeones de la temporada, consolidándose como uno de los incentivos más altos dentro de los realities de competencia en Colombia. Además del reconocimiento y el título, el equipo ganador se lleva el dinero tras superar la prueba final, considerada la más difícil de toda la temporada.

Esta cifra representa no solo una recompensa económica, sino también el cierre de meses de exigencia física, convivencia extrema y retos que ponen a prueba tanto la mente como el cuerpo de los participantes.