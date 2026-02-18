Carolina Ramírez se sinceró sobre las duras complicaciones de su embarazo, “prácticamente inmóvil”

Carolina Ramírez es una actriz colombiana, quien durante varios años se ha destacado en la televisión y en el teatro, contando con una amplia visibilidad entre los televidentes. En medio de los diferentes personajes que ha interpretado, sin duda, el gran reconocimiento se lo ha llevado por su rol protagónico en ‘La reina del flow’, producción de Caracol que ha logrado llegar a diferentes países del mundo. Además, la caleña se encuentra viviendo una nueva etapa de su vida, luego de volver a encontrar el amor tras su separación y convertirse en madre.

Le puede gustar: ¿Heredó el sabor? Sofía Petro mostró su talento para el baile con música de J Balvin

Ramírez hace pocos meses regresó a la televisión colombiana en medio de la tercera temporada de ‘La reina del flow’, una de las versiones más esperadas por parte de los televidentes. En medio de la transmisión y del cariño por parte del público, la caleña dio a conocer su estado de embarazo a sus 42 años de edad y luego de algún tiempo de relación con un argentino, quien se robó su corazón.

Aunque han sido pocos los detalles revelados con respecto a este tema, lo cierto es que hace pocos días, Ramírez estuvo haciendo parte de la emisora Vibra, donde la actriz dio a conocer que este nueva etapa de su vida, es decir, de gestación no ha sido sencila y en un inicio tuvo algunos percances cuando de su salud se trató:

“Cuando tienes 42 años y estás embarazada, es como decir, Dios, puede hacer cualquier cosa. Me encontraron un hematoma al inicio del embarazo, pero nada grave. Luego regresé a Colombia y estuve ocupada con los preparativos de ‘La reina del flow’, asegurándome de dejar todo listo para el lanzamiento. Esos días de trabajo fueron muy intensos y me jodieron: estuve hospitalizada siete días (...) Estuve en Bogotá prácticamente inmóvil, no podía viajar a Cali, y tampoco me querían dejar tomar un avión hacia México. Sin embargo, lo logré y, aunque fue difícil, todo salió bien”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Carolina Ramírez.

¿Quién es el exesposo de Carolina Ramírez?

El rostro de la caleña no solo conquistó al país, sino también al publico Argentino, lugar en el que tuvo una experiencia distinta. De hecho, allí conoció a su exesposo, el empresario y productor argentino Mariano Bacaleinik. Su relación fue una de las más estables y admiradas del entretenimiento en Colombia, extendiéndose por casi 14 años tras contraer matrimonio en 2010.

Bacaleinik, quien es 14 años mayor que la actriz, fue una pieza clave en su vida personal y profesional, apoyándola especialmente en su mudanza a Buenos Aires, donde ambos se radicaron por un tiempo. Sin embargo, a mediados de 2024, Carolina confirmó públicamente su separación, la cual se dio en términos amistosos, permitiéndole a la artista enfocarse plenamente en su carrera y en su reciente regreso a las pantallas con la tercera temporada de la serie que la consagró.