Carolina Ramírez reveló cómo influyó ser “La Reina del Flow” para convertirse en madre

Carolina Ramírez es una de las actrices más reconocidas del país, gracias a su larga trayectoria dentro de la televisión, actualmente uno de los papeles más queridos de la caleña es como Yeimy Montoya de la exitosa serie “La Reina del Flow”. Su carrera inició desde temprana edad obteniendo papeles protagónicos en telenovelas como“La hija del mariachi” y “Séptima Puerta”.

La buena noticia, es que tras el estreno de la primera parte de “La Reina del Flow 3″, Carolina Ramirez sorprendió a todos sus seguidores al hacer público su embarazo al lado de su novio, Martín Cornide. La sorpresa llegó de la mano de la portada de la revista Marie Claire en su edición de diciembre, donde la actriz posó mostrando su vientre y a esto le sumo unas palabras para sus fieles seguidoros:

“Durante estos casi seis meses, Martín y yo decidimos guardar este milagro en silencio. Siempre dije que sería mamá cuando los astros se alinearan y finalmente se alinearon. A mis 42 años, la vida simplemente me recuerda que los tiempos son perfectos, que lo que ha de ser será y que solo hay que confiar, porque Dios es muy poderoso.Nuestro presente y nuestro mayor proyecto hoy suceden lejos de los sets, en esta selvita maya que me ha traído paz y mucha sanación", indicó la actriz, expresando la felicidad que tienen ante la llegada.

Además recalcó que se encuentra lista para lo que viene desde la madurez, mientras que ante la duda si será niño o niña dijo que era bienvenido en toda su extensión y que no lo sabran hasta que nazca. La llegada también coincide con el rol que ha ejercido Carolina en ‘La Reina del Flow’, donde es madre de Erick y de la pequeña Alma, por lo que la actriz habló de la influencia del papel en su vida real.

Ramírez recuerda que inició su papel como Yeimy Montoya con 34 años y que lo logrado con la tercera temporda de la serie ha sido mágica y que hoy a sus 42 años no tenía los mismos planes de vida. Mientras que entrevistas pasadas, ya había revelado que se encontraba bastante preparada para ser madre y que era algo que venia buscando con su anterior pareja con la que duro 16 años, pero después vino la separación.