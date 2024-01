Este es el talentoso hombre que conquistó el corazón de la actriz Carolina Ramírez

Carolina Ramírez ha logrado dejar huella en la industria del entretenimiento en Latinoamérica, con más de 10 años de experiencia en la actuación, Carolina se ha destacado por su versatilidad y talento en cada uno de sus proyectos. Desde su papel protagónico en la telenovela “La Pola” hasta su participación en la serie “La reina del flow”, Carolina ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales.

Además de su carrera en la actuación, Carolina también ha incursionado en el mundo de la música y el teatro, lo que demuestra su pasión por las artes escénicas.

Pero no solo es su talento lo que la hace destacar, sino también su compromiso social y ambiental. Carolina ha trabajado con varias organizaciones para promover la educación y la protección del medio ambiente en Colombia y Latinoamérica.

La historia fue parecida a la de una película. Mucha virtualidad, un amor que parecía imposible y lo inesperado, a Carolina le salió un viaje a Argentina para hacer unas grabaciones y acompañar a su hermano.

Entonces, Carolina se dedicó a vivir el momento y esperó a regresar a Bogotá para cortar a su novio, pues no estaba de acuerdo con terminar por teléfono una relación que consideraba especial. Cuando habló con él, simplemente le dijo: “No fuiste un mal novio, simplemente yo me enamoré”.

Nada era seguro entonces. Al regresar a Colombia, Carolina Ramírez ni siquiera sabía si volvería a ver a su amor de verano que ahora es su esposo.

Dos años después de comenzar su relación, pudieron coordinar para vivir juntos y en 2010 se casaron en una finca en el Quindío.

A esto se dedica Mariano Bacaleinik el esposo de Carolina Ramírez

Tras su casamiento, el guionista y productor comenzó a producir obras de teatro en Bogotá y actualmente tienen una empresa llamada Casanovas Producciones con la que Mariano Bacaleinik ha producido grandes obras de teatro colombiano y Carolina Ramírez ha replicado su éxito como actriz de televisión.

Desde hace dos años, Mariano Bacaleinik y Carolina Ramírez residen en Buenos Aires, pero vienen frecuentemente por compromisos profesionales y laborales.