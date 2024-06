Conozca al hombre que sería la nueva pareja de Carolina Ramírez luego de su separación con Mariano Bacaleinick

Carolina Ramírez es una de las actrices más reconocidas en Colombia debido a su participación en diferentes producciones como ‘La hija del mariachi’, ‘La reina del flow’, ‘Séptima puerta’, entre otras. En medio de su camino siendo parte de la industria del entretenimiento conoció a quien fue esposo durante casi 15 años, Mariano Bacaleinick, sin embargo, ambos decidieron tomar caminos diferentes y recientemente se conoció quien sería la nueva pareja de Carolina Ramírez.

¿Quién es el exesposo de Carolina Ramírez?

El exesposo de Carolina Ramírez es Mariano Bacaleinick un reconocido productor, quien dio a conocer su talento en Colombia, además de su rol como empresario. Carolina y Mariano confirmaron su noviazgo en el año 2008 y años más tarde decidieron contraer matrimonio en medio de la serie de críticas por la diferencia de edad de más de 10 años del productor con la actriz. Durante algún tiempo la pareja mantuvo su unión a distancia debido a los diferentes compromisos con los que contaba cada uno, pero tiempo más tarde, Ramírez decidió radicarse junto al productor en Argentina, su país natal.

¿Por qué se separó Carolina Ramírez?

Carolina Ramírez estuvo hablando con el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, donde habló sin problema alguno de su proceso de separación confesando que no hubo una tercera persona, sino son situaciones que se dan en la vida y su amor llego a su fin en los mejores términos “Yo me siento muy orgullosa del hombre que me casé. Ahora que no estamos juntos, no hay golpes bajos, mezquindades, no fue una separación por una deslealtad de alguno de los dos. Tenía que durar lo que tenía que durar”, aseguró la actriz. Aunque fue un golpe muy difícil para su vida, actualmente se siente tranquilla con las cosas que le han llegado mientras que sigue residiendo en Argentina.

¿Quién es la nueva pareja de Carolina Ramírez?

Durante el mismo programa Carolina Ramírez confirmó que ya tiene pareja y es argentino: “No hay cosa más hermosa que el amor, hay que estar abierto y por el amor hay que jugársela. Ahora tengo novio, de hecho. Me divierto, estoy feliz, es un bello argentino, me encanta y lo mejor es que no me detengo en dramas con él”.

