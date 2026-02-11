¿Quién es la expareja de Carolina Ramírez con quien ya había intentado ser madre?

El regreso de“La Reina del Flow 3”en enero de 2026 ha confirmado que el fenómeno de Yeimy Montoya y Charly Flow no conoce techos.Tras cuatro años de espera, la tercera temporada debutó en Caracol Televisión y Netflix. La serie, que ya ostenta un Emmy Internacional, se consolida en 2026 como el “plato fuerte” de la televisión latinoamericana, demostrando que su mezcla de drama, venganza y una banda sonora urbana.

La buena noticia, tras el estreno de la primera parte de la temporada, Carolina Ramirez sorprendió a todos sus seguidores al hacer público su embarazo al lado de su novio, Martín Cornide. La sorpresa llegó de la mano de la portada de la revista Marie Claire en su edición de diciembre, donde la actriz posó mostrando su vientre y a esto le sumo unas palabras para sus fieles seguidoros:

“Durante estos casi seis meses, Martín y yo decidimos guardar este milagro en silencio. Siempre dije que sería mamá cuando los astros se alinearan y finalmente se alinearon. A mis 42 años, la vida simplemente me recuerda que los tiempos son perfectos, que lo que ha de ser será y que solo hay que confiar, porque Dios es muy poderoso.Nuestro presente y nuestro mayor proyecto hoy suceden lejos de los sets, en esta selvita maya que me ha traído paz y mucha sanación", indicó la actriz, expresando la felicidad que tienen ante la llegada.

¿Quién es el exesposo de Carolina Ramírez?

El rostro de la caleña no solo conquistó al país, sino también al publico Argentino, lugar en el que tuvo una experiencia distinta. De hecho, allí conoció a su exesposo, el empresario y productor argentino Mariano Bacaleinik.Su relación fue una de las más estables y admiradas del entretenimiento en Colombia, extendiéndose por casi 14 años tras contraer matrimonio en 2010.

Bacaleinik, quien es 14 años mayor que la actriz, fue una pieza clave en su vida personal y profesional, apoyándola especialmente en su mudanza a Buenos Aires, donde ambos se radicaron por un tiempo. Sin embargo, a mediados de 2024, Carolina confirmó públicamente su separación, la cual se dio en términos amistosos, permitiéndole a la artista enfocarse plenamente en su carrera y en su reciente regreso a las pantallas con la tercera temporada de la serie que la consagró.

¿Quién es el novio de Carolina Ramírez?

La actual pareja de Carolina Ramírez es Martín Cornide, quien cuenta con conocimientos en yoga y meditación, además de ser parte de una agencia que, a partir de la consciencia y el bienestar, genera un compromiso social y animal. Aunque hasta el momento se desconoce aún cómo inició su historia de amor, lo cierto es que las diferentes muestras de amor han estado presentes por medio de las redes sociales y desde hacia el mes de diciembre, la pareja estuvo compartiendo en Colombia.