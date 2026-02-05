Carolina Ramírez confirmó su embarazo a sus 42 años de edad con emotivas fotos, “milagro en silencio”

Carolina Ramírez es una de las actrices colombianas más destacadas, ya que su interpretación en diferentes telenovelas le permitió no solo ganarse el cariño del público, sino también internacionalizar su carrera, participando en producciones como ‘La reina del flow’, ‘La hija del mariachi’, ‘La pola’, ‘De brutas nada’, entre otras. Sin embargo, luego de su separación con Mariano Macaleinik por quien decidió radicarse en Argentina, volvió a encontrar el amor.

Le puede gustar: Ellas son las dos presentadoras que habrían sido despedidas de ‘Día a día’, ¿de quiénes se trata?

En medio de la transmisión de la tercera temporada de ‘La reina del flow’, Carolina Ramírez confirmó su embarazo, siendo portada de ‘Marie Claire Colombia’, demostrando que ya cuenta con varios meses de gestación y, por supuesto, evidenciando su emoción ante esta nueva etapa de su vida. “Querida comunidad. Sé que he estado muy perdida por aquí y les pido perdón por la desconexión, pero es que andaba en otros planes… unos que me han cambiado la vida. Durante estos casi seis meses, Martín y yo decidimos guardar este milagro en silencio. Siempre dije que sería mamá cuando los astros se alinearan y, finalmente, se alinearon.

A mis 42 años, la vida simplemente me recuerda que los tiempos son perfectos, que lo que ha de ser será y que solo hay que confiar, porque Dios es muy poderoso. Nuestro presente y nuestro mayor proyecto hoy suceden lejos de los sets, en esta selvita maya que me ha traído paz y mucha sanación. Para nosotros, la familia siempre ha sido el valor más sagrado y nos emociona profundamente empezar la nuestra; nuestra vida se fortalece y se llena de un nuevo sentido, estamos felices. Desde la madurez en la que me encuentro, me siento lista para lo que viene.

Sé que no hay que romantizar el camino y que vendrán desafíos, pero estamos preparados para recibirlos juntos; hoy somos equipo y este ser nos ha elegido para acompañar su camino. Y ni pregunten si es niño o niña: ya es bienvenido en toda su extensión y no lo sabremos hasta que nazca, así que será una sorpresa que anunciaremos con júbilo, jejeje. Antes de que lo vean por otros medios, quería que supieran por mí que nuestra vida ha cambiado para siempre. Gracias por recibir esta noticia con el mismo respeto y amor con el que la hemos cuidado.

¿Quién es el novio de Carolina Ramírez?

El nuevo novio de Carolina Ramírez es Martín Cornide, quien cuenta con conocimientos en yoga y meditación, además de ser parte de una agencia que, a partir de la consciencia y el bienestar, genera un compromiso social y animal. Aunque hasta el momento se desconoce aún cómo inició su historia de amor, lo cierto es que las diferentes muestras de amor han estado presentes por medio de las redes sociales y desde hace varios días la feliz pareja se encuentra en Colombia.

La primera parada fue, por supuesto, la tierra natal de Carolina, Cali, donde la actriz mostró su emoción al poder compartir con algunos integrantes de su familia, donde había pasado Navidad y Año Nuevo, pero los primeros días del año la pareja tomó un nuevo rumbo, siendo Medellín la segunda parada, específicamente visitando ‘La Comuna 13’, donde tuvieron algunas muestras de amor y dejando claro que su relación está mejor que nunca.