Hermana de Yeison Jiménez y Yina Calderón juntas en terapia tras fallecimiento de artista

El pasado 10 de enero, una de las noticias que conmocionó a Colombia tuvo que ver con el fallecimiento de Yeison Jiménez, luego de un accidente en su avioneta en Paipa, Boyacá, donde también fallecieron los otros cinco ocupantes. Tal noticia ha dejado un dolor inmenso en su familia, que, además de darle el último adiós, como el cantante lo mencionó, también ha estado presente en los diferentes homenajes realizados en su honor y por su descanso.

La noticia de su deceso no ha sido sencilla de asimilar por parte de sus amigos, seguidores y por supuesto, su familia, quien lo acompaño en los momentos buenos y malos. Una de ellas es su hermana, Lina Jiménez, con quien creció y tiempo más tarde comenzaron a trabajar juntos e incluso la noche anterior al fallecimiento de Yeison estuvieron compartiendo juntos.

Lina estuvo haciendo parte de cada uno de los homenajes para su hermano donde la tristeza fue más que evidente tanto así que en medio de una de sus más recientes apariciones se dejó ver realizando algunas terapias con el fin de sobrellevar de la mejor manera el fallecimiento de Jiménez.

Cabe resaltar que tras un mes de su deceso, su familia ha buscado refugio en cada uno de los homenajes realizados por parte de sus seguidores y demás conciertos programados. Hasta el momento son pocas las declaraciones dadas por parte de sus seres queridos.

¿Quién es la esposa de Yeison Jiménez?

La esposa de Yeison Jiménez es Sonia Restrepo, con quien el cantante lleva más de 10 años de relación. La pareja se conoció durante un concierto del hombre en Manizales, siendo estos los inicios de su carrera, aunque en principio no sucedió nada, semanas más tarde comenzaron a salir y posteriormente entablaron un noviazgo a distancia, ya que Jiménez se encontraba en Bogotá.

Meses más tarde, Yeison le pidió a su pareja vivir con él en Bogotá, junto a la hija de Sonia, Camila, y años más tarde le dieron la bienvenida a Thaliana y ahora no caben de la dicha con la llegada de Santiago, su segundo hijo juntos