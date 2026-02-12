A un mes de su muerte, hermana de Yeison Jiménez regresó al lugar del accidente y le dedicó emotivo mensaje

El martes 10 de febrero de 2026 se cumplió un mes del trágico fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez. En medio del dolor que aún acompaña a su familia, su hermana Lina decidió regresar al lugar del accidente, en Boyacá, para rendir homenaje a la memoria del artista y de las demás personas que perdieron la vida ese día.

A través de sus historias de Instagram, Lina compartió varios momentos del acto conmemorativo. En los videos se observa cómo ella, junto a otros familiares, llevó coronas fúnebres con los nombres de las víctimas. En el sitio también estuvo presente un sacerdote, quien ofreció una oración por el descanso eterno de quienes fallecieron.

“Nunca los vamos a olvidar. Cada mes será lo mismo, mientras Dios me dé vida”, escribió Lina en una de sus publicaciones, dejando claro que mantendrá vivo el recuerdo de su hermano con actos similares.

Además del homenaje en el lugar del accidente, la hermana del intérprete de ‘Aventurero’ compartió un mensaje más extenso en sus redes sociales, donde expresó lo difícil que han sido estos primeros 30 días sin él.

“Desde que te fuiste, hay un silencio que no logro explicar. Me haces falta en las cosas más simples, en una conversación, en una risa, en esos momentos donde siempre estabas para mí sin tener que llamarte”, escribió al inicio del emotivo texto.

En su publicación, Lina recordó los 34 años que compartió con el artista y resaltó el vínculo que los unía. “Aún me cuesta creer que ya no puedo abrazarte, pero te siento en mis recuerdos, en todo lo que vivimos y en el amor tan grande que nos unió durante 34 años. Fuiste más que mi hermano, fuiste mi cómplice, mi apoyo y una parte de mi vida que jamás se va a borrar”, agregó.

También agradeció por los momentos vividos y aseguró que su amor por él permanecerá intacto. “Gracias por haber estado, por cuidarme y por dejarme tantos momentos hermosos para guardar en el corazón. Te extraño todos los días, y te seguiré amando toda la vida. Tu hermana, que no te olvida. Nunca pensé que esta sería nuestra última foto aquella madrugada del 10 de enero”, concluyó.

El homenaje se suma a las múltiples muestras de cariño que seguidores y colegas han expresado en memoria del cantante, cuya partida continúa generando conmoción en el mundo de la música popular colombiana.