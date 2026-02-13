Felipe Arias habló de las amenazas que recibió su gran amigo asesinado en Bogotá, ¿qué pasó?

Uno de los medios de comunicación más vistos en Colombia es precisamente Canal RCN, que lleva más de 20 años siendo parte de los hogares colombianos llevándoles la primera información por medio de Noticias RCN, así como también una amplia gama de producciones que buscan entretener a la audiencia y hacer seguir creciendo al canal.

Uno de los periodistas y presentadores más queridos ha sido precisamente Felipe Arias, quien desde hace años hace parte de Noticias RCN, estando presente en las emisiones del medio día, encargándose de informar sobre los hechos que son noticia en el país. El talento y carisma del colombiano lo han llevado a a contar con una amplia visibilidad a través de sus redes sociales, donde termina siendo bastante activo alcanzando los más de 500 mil seguidores.

Hace pocos días en Bogotá tuvo lugar un hecho que causó conmoción siendo el asesinato de Gustavo Andrés Aponte y su escolta. De acuerdo con el información conocida a través del análisis forense y de un video de la Sijín, el autor de estos hechos se vistió de manera formal pasando desapercibido en la zona en las que constantemente se mueven ejecutivos, empresarios y demás esquema de seguridad.

Actualmente las autoridades siguen adelantando las respectivas investigaciones para dar con el paradero de los autores de este doble homicidio. Sin embargo, quien no guardó silencio fue Felipe Arias, quien era un gran amigo de Gustavo Andrés Aponte y en medio de una entrevista para Noticias RCN aseguró que días antes en medio de una conversación el hombre le confesó que estaba recibiendo llamadas intimidantes: “Me dijo que se había negado a pagar y que estaba recibiendo llamadas”.

Antes de mencionar las respectivas llamadas Aponte le contó a Arias que su preocupación era máxima, pues se trataría de grupos armados ilegales, quienes tendrían operación en Tolima, zona donde el empresario realizaba algunas actividades.

A pesar de las dudas frente a este tema, Aponte estaba seguro en no ceder a un posible monto económico pedido, ya que su familia hace varios años fue víctima de secuestros y violencia. Cabe resaltar que la religión era un punto importante en la vida del empresario, hecho que lo habría acercado mucho más a Arias y su familia e incluso el hombre le pidió algunas oraciones tanto por él como por su familia, teniendo en cuenta las preocupaciones que ocultaba.