Esposa de Yeison Jimenez mostró el dolor de su pérdida en medio del sentido homenaje en El Campín

Más allá de sus reconocimientos musicales, el cantante, Yeison Jiménez supo encaminarse por otras facetas como lo es el de empresario, pues contaría con alrededor de 9 negocios, buscando que su única fuente de ingreso no fuera la música, buscando darle lo mejor a su familia y tratando de ayudar a quienes más lo necesitan, situación por la que su fallecimiento ha causado un dolor inmerso en el país.Esto luego de que la avioneta en la que se movilizaba junto a otros cinco ocupantes se accidentara y perdieran la vida.

Le puede gustar: Este sería el motivo por el que periodista de City TV habría salido del informativo

Sin duda, el pasado 10 de enero marcó un antes y un después en la vida de la familia de Jiménez y por supuesto, en cada uno de sus fanáticos, quienes el pasado sábado 31 de enero se reunieron con el fin de realizar un homenaje, pero esta vez la música fue la principal protagonista, teniendo en cuenta que entre los planes de Jiménez estaba volver a conquistar el Estadio Nemesio Camacho El Campin.

Entre los invitados mencionadas se encontraban Andy Rivera, Álex Campos, Pasabordo, Chayín Rubio y Natalia Jiménez, sin dejar de lado a sus grandes amigos de la escena popular como lo es Luis Alfonso.

Aunque se pensó que algunos de los familiares del artista no asistirían a este nuevo homenaje, teniendo en cuenta la relación que tiene este con respecto al concierto programado por Jiménez en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, pues deseaba volver a repetir este show y seguir alegrando a sus fieles fanáticos.

Uno de los videos más emotivos tuvo como protagonista a su esposa, Sonia Restrepo, quien en uno de los momentos se dejó ver bastante afectada, demostrando así el dolor que enfrenta ante la partida de su pareja, donde las lágrimas terminaron siendo más que evidentes. Cabe resaltar que ante este sentido momento recibió apoyo por parte de suegra, es decir, la madre de Jiménez así como también de la hermana del artista, Lina Jiménez.

Ante la viralización del mencionado video fueron varios los mensajes de apoyo y cariño para la familia de Yeison Jiménez debido a su inesperada partida y el vacío que ha dejado en el corazón de quienes lo quieren.

¿Quién es la esposa de Yeison Jiménez?

La esposa de Yeison Jiménez es Sonia Restrepo, con quien el cantante llevaba más de 10 años de relación. La pareja se conoció durante un concierto del hombre en Manizales, siendo estos los inicios de su carrera, aunque en principio no sucedió nada, semanas más tarde comenzaron a salir y posteriormente entablaron un noviazgo a distancia, ya que Jiménez se encontraba en Bogotá.

Meses más tarde, Yeison le pidió a su pareja vivir con él en Bogotá, junto a la hija de Sonia, Camila, y años más tarde le dieron la bienvenida a Thaliana y posteriormente llegó Santiago, su segundo hijo juntos.