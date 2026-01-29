Yeison Jiménez había confesado en entrevista que tuvo que alejarse de su familia por un tiempo: “todo era pelea”

Yeison Orlando Jiménez fue un destacado cantautor y compositor colombiano, consolidado como uno de los máximos referentes de la música popular.Su historia de superación es ampliamente conocida, ya que antes de alcanzar el éxito trabajó durante varios años en la central de abastos Corabastos en Bogotá, vendiendo aguacates para financiar sus primeras grabaciones.

Puede leer: Se viraliza video de Yeison Jiménez en el que aseguraba que se iría del país si ganaba un presidente de izquierda

A lo largo de su carrera, logró hitos históricos para su género, como ser el primer artista de música popular en llenar el Movistar Arena (2024) y el Estadio El Campín (2025) en solitario. Lamentablemente, falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Boyacá, dejando un vacío inmenso en la industria musical colombiana.

Tras su partida, son miles los clips de sus entrevistas que han salido a la luz, donde hablaba detalladamente de su estilo de vida y cómo luchó incansablemente para cumplir sus sueños. En cuanto a su familia, la esposa del artista, Sonia Restrepo, no se ha pronunciado públicamente tras lo ocurrido, aunque si se le vio presente en los homenajes realizados en Bogotá y en Manzanares, lugar de nacimiento de Jiménez.

Mientras que la madre de Yeison, Luz Mery Galeano si tuvo una entrevista con ‘Día a Día’ del canal Caracol, donde relató que, al enterarse de la muerte de su hijo, permaneció en estado de shock durante más de 26 horas. En ese lapso, el dolor estuvo acompañado por una angustia constante al imaginar cómo pudieron haber sido los últimos minutos del cantante.

A partir de dicha entrevista, empezaron a rondar miles de especulaciones sobre las dinámicas familiares del artista con su madre, quien afirmaba que no lo seguía y tampoco estaba al tanto de sus presentaciones. Las criticas también se hicieron presentes hacia la señora, en especial por no llamar a Camila como su nieta y reconocerla como la hija mayor del artista, recordando que él en vida nunca hizo diferencias, ni aclaraciones de que no era su hija biológica.

La relación de Yeison Jiménez con su familia

En TikTok han vuelto a rondar clips de la entrevista de Yeison Jiménez con Juan Pablo Raba en su podcast ‘Los Hombres Sí Lloran’, en uno de ellos se refirió el actor le preguntó sobre cómo era su relación con sus padres, a lo que él contestó:

“Yo tuve que alejarme mucho de mi familia, porque mi familia, discutimos todo el tiempo, no había paz, todo era una pelea, nosotros nunca pasábamos un 31 juntos, un 24 juntos, un cumpleaños, eso no existía". Para después contar que en estas fechas cada quien se iba por su lado, y que él la pasaba con su mujer de aquel momento, de manera sencilla cenaban y tomaban un botella de aguardiente y al otro a trabajar en Abastos.

Después indicó que él fue quien empezó a realizar las celebraciones, que al principio eran complicadas, pero que poco a poco se fueron adaptando. Además que ayudó a cada uno de sus familiares, con el fin de que llevaran una buen estilo de vida.