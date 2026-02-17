Entre lágrimas: esposa de Yeison Jiménez recibió joya restaurada del artista que llevaba durante el accidente

Yeison Jiménez fue un destacado cantautor y compositor colombiano, consolidado como uno de los máximos referentes de la música popular.Su historia de superación es ampliamente conocida, ya que antes de alcanzar el éxito trabajó durante varios años en la central de abastos Corabastos en Bogotá, vendiendo aguacates para financiar sus primeras grabaciones.

No obstante su voz se apagó se forma inesperada el pasado 10 de enero, cuando sufrió un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, cuando viajaba hacia una presentación musical. Su partida fue sumamente dolorosa para su familia, sus fans y toda la industria del entretenimiento, que se vio conmocionada ante el repentino hecho que le dio inicio al año 2026 con su ausencia.

Se cumplió más de un mes desde la partida y todavía siguen surgiendo noticias entorno al artista, esta vez volvió a ser tendencia de la mano de algunos de sus objetos, de hecho, las joyas que portaba en el momento del accidente. Esto porque fueron restauradas, entre ellas su emblemática cadena con el dije “Mi promesa”, una pieza muy significativa para él y sus fanáticos.

Las imágenes de las pertenencias del artista se difundieron mostrando cómo habían quedado ante el impacto e incendio de la aeronave, por lo que la renovación de los objetos fue recibida de forma emotiva por sus seguidores. El video fue compartido por la misma joyería que elaboró la pieza, en donde indicaron que la acción se realizó “desde el respeto y como homenaje al cantante”.

Uno de los aspectos que llamó la atención, es que la cadena fue entregada a Sonia Restrepo, viuda del artista, quien recibe la joya bastante conmovida, mientras expresa el vacío que dejó la partida de su compañero de vida. Su reacción, breve pero profunda, impacto a sus seguidores, esto en parte porque Restrepo ha llevado de manera privada su duelo, sin mayor exposición mediática.

Algunos de los comentarios dirigidos a Sonia Restrepo en redes son: “Ella me duele en el alma”, “¡Gracias a Dios la gente que ayudó al rescate las devolvió!”, “Todos quisiéramos abrazar a su esposa”, “Yo no puedo ver a Sonia llorar me parte el alma”.

Esposa de Yeison Jiménez compartió por primera vez conmovedor mensaje tras su fallecimiento

Al cumplirse un mes de la partida del artista, Sonia habría decidido abrir su corazón y compartir un mensaje dedicado a su esposo que conmovió a familiares, amigos y seguidores.

“Hoy se cumple un mes desde que partiste, y aunque el tiempo ha seguido su curso, en casa el reloj parece haberse detenido en el instante en que nos faltaste. El silencio que dejaste no se parece a nada que hayamos sentido antes; es un silencio lleno de recuerdos, de momentos maravillosos, de risas y de abrazos que aún viven en cada rincón”, escribió Restrepo en su cuenta privada.

La esposa también recordó con ternura cómo sus hijos viven la ausencia de su padre:“Tus hijos te extrañan en silencio y en palabras. (Santi ya dijo PAPÁ). Te recuerdan en cada canción que suena, en cada historia que contamos, en cada consejo tuyo que hoy se vuelve guía, en cada abrazo, en cada gesto de amor y mimos”.