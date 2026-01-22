“Te seguimos esperando”: Hermana de Yeison Jiménez dedicó dolorosa publicación tras su deceso

Yeison Jiménez con el paso de los años logró convertirse en unos de los artistas de música popular más influyentes en el género, recorriendo diferentes ciudades de Colombia y el mundo con sus éxitos, ganándose así el cariño de sus fanáticos. Sin embargo, el pasado 10 de enero, el colombiano perdió la vida luego de un accidente en su avioneta en la que lo acompañaban otras cinco personas.

La noticia del fallecimiento de Jiménez conmocionó al país debido al rol construyó no solo como artista sino también como persona desde sus ganas de ayudar a quienes más lo necesitaban, así como también desde su carisma y espontaneidad, lo que trajo consigo diferentes muestras de cariño las cuales fueron expresadas por medio de diferentes homenajes y el último tuvo lugar en su natal Manzanares, Caldas, donde sus cenizas fueron llevadas por su esposa, Sonia Restrepo y su hermana, Lina Jiménez.

¿Quién es la hermana de Yeison Jiménez?

La hermana de Yeison Jiménez es Lina Jiménez, quien alcanza los más de 78 mil seguidores a través de su cuenta de Instagram. Aunque se desconoce a que estaría dedicada a través de esta plataforma, añadió ‘Eventos sírvalo, pues’, negocio que sería de propiedad de su hermano, el cantante, Yeison Jiménez y del que ella formaría parte también, teniendo en cuenta las 9 empresas con las que cuenta actualmente el manzanareño.

En medio de las diversas publicaciones de Lina se deja ver disfrutando de diversos viajes en familia, así como también los proyectos que adelantaría desde su faceta como empresaria y por ende, su gusto por los caballos, la música popular, por mantenerse bella en cada momento y sin dejar de lado al “amor de su vida”, su hijo, Julián.

Ante el inmenso dolor que enfrentan los familiares de Yeison tras su repentina partida, su hermana, Lina evidenció su tristeza en medio de una de sus más recientes apariciones, pues aseguró: “Te seguimos esperando”, añadiendo un pasado video en el que el artista contó lo cansado que se sentía luego de varias presentaciones continúas, demostrando su emoción por llegar a su hogar, saludando así a sus hijos y la importancia que siempre tendrán para él.

¿Quién es la esposa de Yeison Jiménez?

La esposa de Yeison Jiménez es Sonia Restrepo, con quien el cantante lleva más de 10 años de relación. La pareja se conoció durante un concierto del hombre en Manizales, siendo estos los inicios de su carrera, aunque en principio no sucedió nada, semanas más tarde comenzaron a salir y posteriormente entablaron un noviazgo a distancia, ya que Jiménez se encontraba en Bogotá.

Meses más tarde, Yeison le pidió a su pareja vivir con él en Bogotá, junto a la hija de Sonia, Camila, y años más tarde le dieron la bienvenida a Thaliana y ahora no caben de la dicha con la llegada de Santiago, su segundo hijo juntos.