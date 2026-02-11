“Desde que te fuiste…” Hermana de Yeison Jiménez mostró su dolor al cumplir un mes de su deceso

El pasado 10 de enero, una de las noticias que conmocionó a Colombia tuvo que ver con el fallecimiento de Yeison Jiménez, luego de un accidente en su avioneta en Paipa, Boyacá, donde también fallecieron los otros cinco ocupantes. Tal noticia ha dejado un dolor inmenso en su familia, que, además de darle el último adiós, como el cantante lo mencionó, también ha estado presente en los diferentes homenajes realizados en su honor y por su descanso.

A un mes del fallecimiento del artista, varios detalles volvieron a salir a la luz, sin dejar de lado que algunos de sus familiares no dudaron en expresar su dolor ante la falta que Yeison les hace y la manera repentina en que se dio su fallecimiento. Una de ellas fue su hermana, Lina Jiménez, quien a través de sus redes sociales aseguró:

“Desde que te fuiste, hay un silencio que no logro explicar. Me haces falta en las cosas más simples, en una conversación, en una risa, en esos momentos donde siempre estabas para mí sin tener que llamarte. Aún me cuesta creer que ya no puedo abrazarte, pero te siento en mis recuerdos, en todo lo que vivimos y en el amor tan grande que nos unió durante 34 años.

Fuiste más que mi hermano, fuiste mi cómplice, mi apoyo y una parte de mi vida que jamás se va a borrar. Gracias por haber estado, por cuidarme y por dejarme tantos momentos hermosos para guardar en el corazón. Te extraño todos los días, y te seguiré amando toda la vida. Tu hermana, que no te olvida. Nunca pensé que esta sería nuestra última foto aquella madrugada del 10 de enero“, fueron las declaraciones expuestas por parte de la hermana de Yeison Jiménez, Lina Jiménez.

A lo largo del mensaje, la mujer deja ver que fue una de las últimas personas y, por ende, familiares que compartió con el artista, pues Lina hace parte de ‘Eventos Sírvalo pues’, que también habría contado con algunas negociaciones con su hermano Yeison Jiménez debido a su rol activo en la música popular.

¿Quién es la esposa de Yeison Jiménez?

La esposa de Yeison Jiménez es Sonia Restrepo, con quien el cantante lleva más de 10 años de relación. La pareja se conoció durante un concierto del hombre en Manizales, siendo estos los inicios de su carrera; aunque en principio no sucedió nada, semanas más tarde comenzaron a salir y posteriormente entablaron un noviazgo a distancia, ya que Jiménez se encontraba en Bogotá.

Meses más tarde, Yeison le pidió a su pareja vivir con él en Bogotá, junto a la hija de Sonia, Camila, y años más tarde le dieron la bienvenida a Thaliana y ahora no caben de la dicha con la llegada de Santiago, su segundo hijo juntos.