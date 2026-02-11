María Lucía Fernández dedicó sentidas palabras en vivo ante doloroso fallecimiento, “sobre todo cariño...”

Una de las periodistas y presentadoras más conocidas en los medios de comunicación es María Lucía Fernández, quien con el paso de los años se ha ganado el cariño de los televidentes debido al carisma, el profesionalismo y la espontaneidad con la que cuenta. Desde hace más de una década, Fernández hace parte de Noticias Caracol, estando presente en la emisión de la noche en compañía de su gran amigo, Jorge Alfredo Vargas, quien enfrenta una dolorosa partida.

Durante las horas de la tarde del 10 de febrero se conoció el fallecimiento de la mamá de Jorge Alfredo Vargas, Lucía Angulo de Vargas. Aunque es poca la información que se conoce con respecto a su deceso, las diferentes muestras de cariño y apoyo han estado más que presentes para el periodista por parte de sus amigos y colegas de Noticias Caracol.

Sin duda, una de las grandes amistades que se construyó dentro de Noticias Caracol tiene que ver con Jorge Alfredo y Malú, quienes, además de ser colegas de set, son grandes amigos, compartiendo en diferentes momentos y evidenciando el aprecio que se tienen. Debido a esta difícil partida, Fernández presentó sola la emisión de la noche, donde también aprovechó para enviar un mensaje de condolencias a Vargas y, por supuesto, a cada uno de los integrantes de su familia:

“Antes de finalizar, nuestro abrazo, solidaridad y sobre todo cariño para nuestro querido compañero Jorge Alfredo Vargas, su señora, sus hermanas y toda la familia. Lucía, la mamá de Jorge Alfredo, falleció este mediodía, así que, compañero, nuestro más sentido pésame”, fueron las declaraciones que añadió María Lucía Fernández, de Noticias Caracol.

¿Quiénes son los hijos de Jorge Alfredo Vargas de Noticias Caracol?

Los hijos de Jorge Alfredo Vargas de Noticias Caracol son Felipe, Sofía y Laura. El periodista en pasadas entrevistas confesó que uno de los mayores retos que ha tenido a lo largo de su carrera ha sido precisamente su rol como padre, pues nunca se está preparado para darle paso a esta faceta. Sin embargo, dejó claro el amor que siente por ellos y su deseo de que siempre estén bien, cumpliendo cada uno de sus sueños.

Los tres jóvenes cuentan con más de 20 años de edad, motivo por el cual tienen claros los objetivos que desean llevar a cabo. Laura, desde su faceta como cantante, pero también como politóloga y abogada. Por otro lado, Sofía ha demostrado su pasión por la danza en telas, también el gusto por la escritura y los poemas. Finalmente, Felipe, quien se inclinó por una ingeniería; sin embargo, se le ha visto presentando en diferentes eventos.