Hermana de Yeison Jiménez advirtió de graves estafas que hacen a nombre del cantante

Este martes 10 de febrero se cumple un mes de la trágica muerte de Yeison Jiménez, el cantante de música popular que perdió la vida a los 34 años en un accidente aéreo ocurrido poco después de despegar del aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá. En el siniestro también fallecieron cinco personas más que hacían parte de su equipo de trabajo, hecho que conmocionó al mundo del entretenimiento y a miles de seguidores en el país.

Más allá de su carrera artística, Jiménez había logrado consolidarse como un empresario activo en distintos sectores. Además de la música, incursionó en proyectos relacionados con la construcción de hoteles, la exportación de miel, la comercialización de accesorios como gorras y gafas, la ganadería y la inversión inmobiliaria tanto en Colombia como en Estados Unidos. Asimismo, creó la empresa YJ Company SAS, dedicada a la promoción de espectáculos musicales, y abrió un establecimiento en el sector de Usaquén, en Bogotá, conocido como La Cumbre, donde se ofrecían productos como licores y café.

Tras su fallecimiento, surgieron interrogantes entre sus seguidores sobre el futuro de estos negocios. Hasta ahora, Sonia Restrepo, esposa del artista, no ha entregado declaraciones públicas sobre el manejo de estos proyectos. No obstante, el equipo jurídico del cantante sí ha emitido comunicados a través de redes sociales relacionados con el uso de su imagen y la protección de sus derechos de autor.

En medio de este panorama, Lina Jiménez, hermana del intérprete, hizo una advertencia pública al denunciar que personas estarían utilizando el nombre de uno de los emprendimientos del artista para cometer estafas. A través de sus redes sociales, alertó sobre cuentas falsas que se hacen pasar por el ‘Criadero La Cumbre’, negocio asociado a la venta de accesorios, e hizo un llamado a no caer en engaños y a reportar estos perfiles.

Posteriormente, la empresa vinculada a este proyecto explicó que, tras retomar actividades, encontraron una sobrecarga en pedidos y mensajes en sus plataformas digitales. En un comunicado, señalaron que durante varios días no tuvieron acceso a sus cuentas y que incluso enfrentaron intentos de hackeo, lo que agravó la situación.

Por esta razón, informaron que su línea de WhatsApp se encuentra fuera de servicio y que, por el momento, la atención al público se está realizando exclusivamente a través de Instagram, donde responden de manera gradual a los mensajes recibidos.