Hija de Yeison Jiménez, en medio del dolor, mostró las cenizas y el altar en honor al artista en su hogar

El artista Yeison Jiménez falleció a sus 34 años de edad luego de un accidente en su avioneta en Paipa, Boyacá, el pasado 10 de enero, donde también murieron sus otros cinco acompañantes. La noticia de su deceso causó conmoción en el país y, por supuesto, un inmenso dolor en su familia y fieles seguidores, quienes siguieron sus pasos desde el inicio de su carrera hasta el éxito que logró alcanzar.

Luego de confirmarse el fallecimiento del artista, han sido varios los homenajes por parte de sus fanáticos, en sus empresas y, por supuesto, en los lugares que fueron parte de su crecimiento personal y musical, a los cuales asistieron sus familiares, su esposa, Sonia Restrepo, su hermana, Lina Jiménez, sus padres y sus hijos.

Este último homenaje tuvo lugar en Manzanares, Caldas, su tierra natal, donde el dolor y el amor de su familia fue evidente. Todo indicaría que las cenizas del artista se encuentran en su hogar cerca de Bogotá, donde reside su esposa e hijos, pues durante una de las más recientes apariciones de su hija, Camila Jiménez, mostró el altar realizado a Yeison en uno de los espacios de su hogar, el cual está acompañado de sus cenizas: “Y&C”, añadió la joven dejando ver las velas, ramos, mensajes, biblias y demás elementos con los que buscan darle el último adiós y honrar su memoria.

¿Quién es la hija mayor de Yeison Jiménez?

La hija mayor de Yeison Jiménez es Camila, quien se encontraría sobre sus 14 años de edad. La menor no es la hija de sangre del artista, pero desde el momento en que la conoció, teniendo una corta edad, se robó su corazón, dándole el amor de un padre, a pesar de la situación. Luego su mamá, Sonia y Yeison decidieron vivir juntos en Bogotá, llegando a la capital junto a su progenitora.

Aunque son pocos los detalles que se conocen con respecto a Camila, lo cierto es que no ha pasado desapercibida por medio de sus redes sociales, especialmente en su cuenta de TikTok, donde deja ver algunos de sus gustos y actividades.