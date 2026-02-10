Adriana Lucía no guardó silencio y le respondió a Mafe Cabal tras situación en Córdoba, “Sirva más bien”

Adriana Lucía es una conocida cantante colombiana, quien a lo largo de su amplia carrera ha buscado resaltar sus raíces en cada una de sus canciones a partir de la mezcla de diferentes géneros musicales como lo son el porro y la cumbia, ganando así un amplio reconocimiento en la industria del entretenimiento. A pesar de que su pasión más importante es la música, la artista tampoco duda en referirse a aquellas situaciones que aquejan al país y a pesar de haberle reiterado su apoyo al presidente, tampoco duda en evidenciar su descontento y recientemente Adriana no dudó en responderle a María Fernanda Cabal de manera contundente.

Una de las zonas de Colombia más críticas actualmente es Córdoba que se ha visto afectada por una emergencia ambiental, donde han sido varias las ayudas recibidas. Ante el dolor por lo ocurrido en esta zona, Adriana Lucía utilizó sus redes sociales para referirse a este tema de suma importancia, teniendo en cuenta que allí nació, creció y construyó su identidad musical.

“Córdoba vive hoy una tragedia de gran magnitud. Es imposible no conmoverse al ver las imágenes y hacernos al menos una idea de lo que está ocurriendo. Tierras completamente anegadas, pueblos cubiertos por el agua, animales buscando refugio, familias dejando sus casas sin saber lo que va a acontecer. Hemos visto el dolor en sus rostros, en la desesperanza de no saber lo que va a pasar, pero también hemos visto el amor y la bondad de las comunidades que se unen para servir. Las tragedias ambientales no solo muestran las necesidades latentes.

Cíclicas, también muestran la fuerza de su gente y el deseo de que aquello que nos bendice no nos maldiga. Se oye un lamento de mucha gente que nos necesita. En los próximos días estaremos informando sobre las diferentes acciones que haremos para seguir recolectando ayuda para nuestra gente cordobesa. Hoy los necesitamos más que nunca. Y quienes quieran sumarse pueden escribir aquí debajo para ponernos en contacto y así seguir sumando esfuerzos", fueron las declaraciones expuestas por parte de Adriana Lucía.

Ante sus declaraciones y como es costumbre los comentarios tanto en contra como a favor estuvieron más que presentes. Una de las que más se destacó tuvo que ver con María Fernanda Cabal, quien aseguró por medio de su cuenta de ‘X’: “Adriana Lucía, recuerde que fue en el gobierno que usted apoyó que se robaronla UNGRD. Los camaradas de Petro se apropiaron de más de 1,7 billones de pesos mientras ustedes no decían nada. La invito a conmoverse con las imágenes del robo en La Guajira o con las masacres que ya no cuentan”.

Adriana Lucía responde a María Fernanda Cabal situación en Córdoba

Horas más tarde y a pesar de la serie de comentarios recibidos en su tweet, Adriana Lucía no guardó silencio y le respondió de manera contundente a María Fernanda Cabal asegurando: "Mi tierra es mi amor más profundo y haré todo para servirle. Hoy vive una tragedia gigantesca que conmueve. Yo creo que todos los corruptos deben pagar cárcel. Yo no tengo camaradas, no soy corrupta, no tengo vínculos con el gobierno, nunca he recibido SUBSIDIOS. Sirva más bien.

Ante sus declaraciones, varios usuarios de la mencionada plataforma no dudaron en apoyarla y dejar claro que la prioridad es Córdoba más allá de una postura política.