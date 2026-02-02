“Para mí era improbable perder”: María Fernanda Cabal habló de su salida del Centro Democrático

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, en un video publicado por su hijo, Juan José Lafaurie, habló de su salida del partido, de lo que sintió por la elección de Paloma Valencia como candidata a la presidencia y de su deseo de ser la próxima presidenta de Colombia. Además, se refirió a las declaraciones de su esposo, de quién ambos aseguraron que debía irse a dormir al garaje.

Hace una semana se conoció la carta que publicó su esposo, José Félix Lafaurie, en la que señalaron que renunciarían al Centro Democrático, criticaron la elección de Paloma Valencia como candidata presidencial y manifestaron su intención de liderar una escisión dentro del partido.

Cabal aseguró que se quitó el peso de un edificio de encima

El video de la senadora ha generado múltiples reacciones por el tono de la conversación y por las fuertes frases que ambos expresan ahí.

En la grabación Cabal reflexiona sobre su trayectoria política, sobre lo que pasó al interior del partido y la consulta para ser elegida como candidata presidencial.

“Estoy feliz y no lo voy a negar, porque me quité un edificio encima una carga, una presión. Cuando uno tiene jefes y tiene el deseo de llegar a un cargo tan alto y de ser candidata de un partido, uno quiere hacer todo lo mejor. Entonces, el miedo es cómo te juzgan, cómo te ven y siempre es una crítica”, dijo Cabal.

La senadora reconoció el impacto emocional al no lograr alcanzar sus aspiraciones electorales. “Tenía un deseo muy grande porque para mí era improbable perder, porque dentro del sentido común también está la realidad y las probabilidades. Uno cabe o no cabe. Quiero pensar en mí y quiero ser muy feliz y quiero seguir ayudando a Colombia”.

Usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Soy de izquierda pero me hubiera gustado que esta señora fuera la candidata de la oposición, me parece muy inteligente y tenía buenas ideas”, “A pesar de que no votaría por la derecha, y que Mafe antes me caía mal, ahora me parece súper agradable. Estos espacios son súper frescos, ella habla de una manera muy agradable”, “El tigre te llama vice” y “Cabal era la candidata perfecta”.