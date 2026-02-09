Adriana Lucía desata fuertes críticas tras su dolor ante la emergencia que vive Córdoba, “Es imposible no conmoverse”

Adriana Lucía es una de las cantantes más reconocidas en Colombia debido a los años que lleva en la industria, donde los géneros como el porro, la cumbia y el tropipop terminan siendo los principales protagonistas, además de mostrar sus habilidades culinarias, pues se convirtió en la ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ de RCN Televisión en el año 2020. Pero, más allá de su rol artístico, la cordobesa desde hace un tiempo ha sido blanco de fuertes críticas en medio de cada una de sus apariciones.

Adriana hace un buen tiempo demostró su postura política y, por ende, su molestia con algunos políticos de la derecha, buscando estar del lado de la gente. Sin embargo, esto trajo consigo que no solo recibiera fuertes comentarios en su contra, sino que también fuera víctima de amenazas tanto ella como su familia, lo que trajo consigo que pidiera apoyo a autoridades y demás entidades, priorizando, por supuesto, su bienestar.

En medio de una de sus más recientes apariciones, la cantante no guardó silencio frente a la situación crítica que vive Córdoba, región que la vio crecer y que visita constantemente: “Córdoba vive hoy una tragedia de gran magnitud. Es imposible no conmoverse al ver las imágenes y hacernos al menos una idea de lo que está ocurriendo. Tierras completamente anegadas, pueblos cubiertos por el agua, animales buscando refugio, familias dejando sus casas sin saber lo que va a acontecer. Hemos visto el dolor en sus rostros, en la desesperanza de no saber lo que va a pasar, pero también hemos visto el amor y la bondad de las comunidades que se unen para servir. Las tragedias ambientales no solo muestran las necesidades latentes.

Cíclicas, también muestran la fuerza de su gente y el deseo de que aquello que nos bendice no nos maldiga. Se oye un lamento de mucha gente que nos necesita. En los próximos días estaremos informando sobre las diferentes acciones que haremos para seguir recolectando ayuda para nuestra gente cordobesa. Hoy los necesitamos más que nunca. Y quienes quieran sumarse pueden escribir aquí debajo para ponernos en contacto y así seguir sumando esfuerzos", fueron las declaraciones expuestas por parte de Adriana Lucía.

Ante el hecho, la serie de críticas no faltaron, entre ellas de María Fernanda Cabal, quien indicó: “Adriana Lucía, recuerde que fue en el gobierno que usted apoyó que se robaron la UNGRD. Los camaradas de Petro se apropiaron de más de 1,7 billones de pesos mientras ustedes no decían nada. La invito a conmoverse con las imágenes del robo en La Guajira o con las masacres que ya no cuentan”.

Otra de las declaraciones se dio por parte de Efraín Arce, el patrullero RCN, quien aseguró: “Respetada, Adriana Lucía, ¿usted sabe en qué gobierno se robaron 2 billones de la UNGRD". Cabe resaltar que varios usuarios también estuvieron tanto en contra como a favor; sin embargo, y como es costumbre, la cantante busca hacer caso omiso a los mismos.