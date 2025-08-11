Adriana Lucía catalogó como un ciclo violento la muerte de Miguel Uribe Turbay, “país de hijos sin sus padres”

Adriana Lucía es una reconocida cantante colombiana, quien cuenta con una amplia trayectoria en la industria del entretenimiento, destacándose en géneros como la cumbia, porro, tropipop. Además de conformar una familia en compañía de su esposo, Felipe Buitrago, con quien le dio la bienvenida a sus tres hijos.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: “Se le olvidó hablar”: Adriana Lucía reveló que su hijo sufrió una enfermedad cerebral que le dejó serias secuelas

Si bien, en varias ocasiones la cantante ha sido blanco de críticas por su apoyo a Gustavo Petro, lo cierto es que el tema político para ella ha pasado a un segundo plano, pues también ha mostrado su descontento por varias de sus acciones en algunas ocasiones. Sin embargo, una de sus más recientes apariciones tuvo que ver con el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, quien luego de más de dos meses estando internado en la Fundación Santa fe tras sufrir un complejo atentado en la localidad de Fontibón, falleció este 11 de agosto.

La noticia de su deceso causó tristeza y dolor en sus familiares, seres queridos y demás seguidores políticos con los que contó, sin dejar de lado, a los miles de colombianos, quienes estuvieron a lo largo de este tiempo orando por su pronta recuperación. Ahora, Adriana utilizó sus redes sociales para lamentar este hecho asegurando: "Lo que me parece más triste de la muerte de Miguel Uribe, es saber que su hijo crecerá sin un papá, así como él creció sin su mamá. Es la historia triste de este país, el círculo violento, inagotable. Condolencias para su familia, que el Señor les llene de consuelo".

Cabe resaltar que esta no fue la única vez en que Adriana Lucía se refirió al atentando que sufrió Miguel Uribe Turbay, pues días después de lo ocurrido aseguró: “¡Qué tristeza la historia de Colombia! Un país de hijos sin sus padres. Me da tristeza pensar que Miguel Uribe perdió a su madre cuando tenía 4 años y hoy su hijo tiene la misma edad y ahora él lucha por su vida. Que Dios llene de consuelo a su familia".