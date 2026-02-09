Expresentadora de RCN habló de su verdadera relación con Jota Mario Valencia, “duélale a quien le duela”

El canal RCN se ha posicionado como uno de los líderes cuando de audiencia se trata, contando con una amplia gama de producciones que, con el paso de los años, se han quedado en el corazón de los televidentes. Una de ellas fue ‘Muy buenos días’, icónico programa matutino que hace un tiempo salió del aire y contó con figuras como Jota Mario Valencia, Laura Acuña y Milena López.

Si bien el programa de RCN llegó a su fin sin motivo alguno, esta decisión habría estado encaminada, al parecer, por la necesidad de transformar y darle un nuevo aire a las mañanas del canal; sin embargo, años más tarde se dio el fallecimiento de una de sus principales figuras, como lo fue Jota Mario Valencia, luego de presentar algunos problemas de salud.

En medio del dolor que significó la partida para su familia y amigos, lo cierto es que también salieron a la luz varias situaciones y críticas con respecto al presentador de RCN y su manera de referirse a los trabajadores de RCN. A pesar de ello, el cariño por parte de sus colegas, Laura Acuña y Milena López, ha estado más que presente y es que hace pocos días la presentadora estuvo haciendo parte del podcast ‘Detrás del like’, donde se refirió a Jota y al cariño que siente por él:

“Jota es de esas personas que donde uno llegue va a encontrar comentarios buenos y comentarios malos. Pero yo lo único que tengo que decir son cosas buenas, duélale a quien le duela, porque yo estoy muy agradecida”, fueron las declaraciones que añadió Milena López, despejando cualquier crítica o posible molestia con respecto a su relación con el expresentador de RCN.

Aunque el programa llegó a su fin en RCN, los presentadores siguieron en contacto tiempo más tarde, situación que generó sorpresa, demostrando así la amistad que lograron construir más allá de su rol en la televisión colombiana.

¿Quién es el esposo de Milena López, expresentadora de RCN?

El esposo de Milena López, expresentadora de RCN Televisión, es Andrés Ardila, con quien, luego de varios años de relación, llegaron al altar en el año 2015. El hombre es un reconocido empresario de bares y restaurantes; además, desde hace un buen tiempo, adelanta junto a Milena, ‘Nativo glamping’, un hotel ubicado en Barichara.