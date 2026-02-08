Salvan a varios perritos que quedaron atrapados en medio de las inundaciones en Córdoba

En medio de la grave emergencia que atraviesan los departamentos de Córdoba y Sucre por las fuertes lluvias, una historia de esperanza conmovió a miles de personas en redes sociales: varios perritos fueron rescatados por el Ejército Nacional tras quedar atrapados en zonas completamente inundadas, sin posibilidad de escapar por sus propios medios.

Las imágenes del rescate de los animales muestran a soldados lanzándose al agua para salvar a los pequeños de cuatro patas, que permanecían asustados y luchando contra la corriente. En algunos videos se observa cómo los uniformados cargan a los perros en brazos, mientras estos, visiblemente alterados, encuentran refugio en medio del caos.

La Plataforma por los Animales ALTO difundió un emotivo mensaje de agradecimiento al Ejército Nacional de Colombia, destacando que, además de salvar vidas humanas, también demostraron su compromiso con los seres más vulnerables. “En medio de la tragedia de las inundaciones en Córdoba, donde el agua arrasa con todo, no solo salvan personas, también se lanzan al agua por esos pequeños que no pueden gritar ayuda”, expresó la organización.

Emotivo rescate: soldados salvan a perros que quedaron a merced de las lluvias en Córdoba

Según la plataforma animalista, el rescate de perritos atrapados se ha convertido en un símbolo de solidaridad en una emergencia que ha dejado escenas devastadoras. “Esos ojitos llenos de miedo que de repente encuentran esperanza en unos brazos uniformados que dicen: ‘No te voy a dejar’”, añadieron en su publicación.

Además del reconocimiento a los soldados, la organización hizo un llamado urgente a la ciudadanía para apoyar a los animales afectados. Varias organizaciones animalistas de Bogotá, junto a la senadora Esmeralda Hernández, iniciaron una campaña de donación de alimentos e insumos para ayudar a los perros y gatos que quedaron sin hogar o sin acceso a comida debido a las inundaciones.

Las personas interesadas en colaborar pueden obtener más información en el número 301 759 0931, donde se están coordinando donaciones de concentrado, medicamentos veterinarios, cobijas y elementos de primera necesidad para los animales rescatados en Córdoba.

Mientras se multiplican los gestos de solidaridad, la situación humanitaria sigue siendo crítica. De acuerdo con información entregada por el presidente Gustavo Petro, al menos 14 personas han muerto, 9.000 viviendas fueron destruidas y cerca de 50.000 familias resultaron afectadas por las inundaciones en Córdoba y Sucre.

El mandatario advirtió que más de 35.000 hectáreas están inundadas y alrededor de 300.000 personas sufren algún tipo de afectación, lo que incrementa el riesgo de crisis alimentaria en la región. “La FAO ya había advertido sobre riesgo de hambre por la crisis climática en estos departamentos”, señaló Petro.

El Ideam alertó que un nuevo frente frío llegará al Caribe, lo que podría intensificar las lluvias en los próximos días. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), este comportamiento climático es inusual, ya que Colombia se encuentra en una temporada de bajas precipitaciones.

Ante este panorama, el Gobierno anunció que se evalúa declarar nuevamente la emergencia económica, ambiental y social, y que el Ejército Nacional continuará apoyando las labores de mitigación, incluyendo la apertura de diques y la atención a comunidades afectadas.

En medio del dolor y las pérdidas, el rescate de los perritos en Córdoba se convirtió en un poderoso recordatorio de que, incluso en las peores tragedias, la compasión y la solidaridad también logran salvar vidas.