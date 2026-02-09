“Nos ha tocado”, periodista de Win Sports rompió en llanto en plena transmisión por las inundaciones en Córdoba

Un momento bastante triste se dio durante la más reciente jornada del fútbol colombiano, que nada tuvo que ver con el balón, cuando la periodista de Win Sports, Melanie Wanke, no logró contener las lágrimas y se quebró en llanto en plena transmisión, a causa de las inundaciones que han afectado el departamento de Córdoba.

Todo se dio en la previa del duelo disputado en la ciudad de Montería en donde Jaguares recibió y venció 1-0 a Deportivo Pereira con anotación de Andrés Rentería.

Al momento de la presentación, ella quiso enviar un mensaje de fortaleza a la gente de su tierra e incluso contó que ella misma sufrió afectaciones, algo que la hizo quebrarse, al punto que su compañero en planta baja, David Rojo, debió darle un pequeño abrazo para tratar de consolarla.

Apenas le dieron el cambio, ella apuntó: “Déjeme enviar primero un mensaje de solidaridad a toda Córdoba, a toda Montería, la verdad es que estamos atravesando un momento muy difícil con las inundaciones (allí se notaron las primeras lágrimas), hablo en primera persona porque nos ha tocado y mucha solidaridad para todos”.

En medio de su llanto, señaló: “Hoy el partido será a puerta cerrada (…) esperamos sea un buen partido para Jaguares, que pueda, por lo menos, alegrar a esta gente que no la está pasando bien”.

Con la solidaridad por su gente como prioridad, para la periodista de Win Sports, Melanie Wanke, fue imposible contener el llanto por el drama que viven los habitantes del departamento de Córdoba de cuenta de las inundaciones, mientras la pelota no se detiene. Un mensaje de fortaleza para todos los afectados por esta situación y para Melanie Wanke que, a pesar de la adversidad, estuvo al pie del campo para cumplir con su misión de informar.