Carolina Cruz, de ‘Día a día’, confesó si perdonaría una infidelidad de su novio 12 años menor

Carolina Cruz es una presentadora, empresaria y modelo, quien se dio a conocer en la esfera del entretenimiento luego de su paso por el Concurso Nacional de Belleza y, desde allí, su carrera logró dispararse a tal punto que se convirtió en una de las personalidades más famosas, tanto en RCN como en Caracol. Sin embargo, la caleña ha sido el centro de las polémicas en diversas ocasiones, por su nueva relación con el piloto Jamil Farah.

Le puede gustar: Figura uribista denunció acoso sexual y amenazas de muerte en su contra, “Un psicópata”

En medio de una serie de rumores para el año 2022, Lincoln Palomeque y Carolina Cruz confirmaron su separación; siendo una decisión compartida por ambos, pues la prioridad para ambos siempre han sido sus dos hijos, Matías y Salvador.

Tiempo más tarde, Cruz aseguró que se encontraba nuevamente enamorada, sin revelar mayores detalles de quién se trataba. Con el paso de los días, los rumores sobre la identidad de su nuevo novio tomaron fuerza para después dar a conocer que se trataba del piloto Jamil Farah.

Actualmente, la pareja llevaría alrededor de dos años de relación, donde las muestras de amor han sido evidentes a través de las redes sociales, dejando ver lo enamorados que se encuentran.

En medio de sus diferentes apariciones, Cruz realizó una dinámica de preguntas, de las cuales varias estuvieron enfocadas en su novio, Jamil Farah, y una de las que más se destacó tuvo que ver con si perdonaría una infidelidad por parte de su actual pareja, a lo que la presentadora de ‘Día a día’ respondió: “No la perdonaría, ya perdoné muchas”.

Cabe resaltar que en pasadas apariciones Carolina sostuvo que en el pasado perdonó varias infidelidades, pues no contaba con la madurez necesaria para afrontar algunas situaciones de su vida, sin dejar de lado que también destacó que ella también le fue infiel a algunas de sus parejas, pero actualmente se encuentra en una nueva etapa de su vida.

Carolina Cruz redes sociales

¿Qué pasó con Carolina Cruz, de ‘Día a día’?

En medio de un evento, una famosa revista realizó una corta entrevista con Cruz, la cual fue compartida horas más tarde; sin embargo, la serie de comentarios negativos por su apariencia no faltaron, pidiéndole que no se realizara nuevos retoques estéticos en su rostro. A pesar de que la expareja de Lincoln Palomeque sigue enfocada en su carrera y por supuesto, en su familia, tiempo después no dudó en salir a defenderse.

“Me empezaron a llegar muchos mensajes diciéndome como Caro por ahí anda un video tuya, donde te ves fatal, te cogen super mal parqueada, entonces yo empecé a rebobinar el casete, yo salí, yo no tomo, tomo pura agua, ¿qué habrá pasado? A mí no me gusta engancharme mucho con esto, pero me metí y solo leí dos o tres mensajitos (…) Me puse a pensar más allá de como me veo y dije, ¿qué es estar mal parqueada y que es estar bien parqueada?“, fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte de Carolina Cruz, de ‘Día a día’.