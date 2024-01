¿Ahora envejecer es un pecado? Carolina Cruz apareció en redes sociales y fue blanco de críticas por su edad

Carolina Cruz es una reconocida presentadora, modelo y empresaria colombiana, quien a sus 44 años de edad es una de las personalidades más famosas en la industria del entretenimiento, incursionando en varios programas de Caracol televisión como lo son ‘Día a Día’ y ‘La Vuelta al Mundo en 80 risas’, gracias a su carisma y habilidad para conectar con el público. Además, de su presencia activa en redes sociales le ha permitido mantener una conexión cercana con sus seguidores, compartiendo aspectos de su vida personal y profesional. Sin embargo, en su más reciente aparición fue blanco de críticas por su edad.

Si bien, la caleña se encuentra desde hace varios días disfrutando de sus vacaciones por Estados Unidos, junto a sus pequeños, Salvador y Matías, y por ende, el resto de su familia, quien reside allí. Lo cierto es que sigue vigente en la pantalla grande, sobre todo por su participación en ‘La Vuelta al Mundo en 80 risas’. Pues además de estar presente en los hogares de lunes a viernes durante las noches, el canal ha buscado seguir dándole eco al programa que está en su recta final con el fin de buscar que los televidentes sigan conectados.

Motivo por el cual las redes sociales de Caracol televisión han sido las principales protagonistas y en esta ocasión, la idea fue revisarle el celular a Carolina sobre las últimas búsquedas y por ende, aquellas aplicaciones favoritas. En medio de este corto clip, el carisma de Carolina estuvo más que latente, dejando ver que lo más importante para ella son sus hijos, pues son quienes utilizan gran parte de tiempo en su teléfono.

Pero, más allá de sus declaraciones y respectiva aparición, los malos comentarios que son ‘pan de cada día’ para la presentadora no se hicieron esperar, pues reiteraron que parecía otra y que el cambio a como la recordaban es evidente, a pesar de que suele aparecer no solo en ‘La Vuelta al mundo en 80 risas’ sino también desde hace un buen tiempo en ‘Día a Día’, sacando a flote la edad de la caleña: “Upa, pero Caro Cruz tiene como 60 años”, “Qué pasó, Caro con tus manos y tu cuello”, “Los años le han pasado sin perdón”, “En las fotos que ella se toma no se ve así”, fueron algunas de las declaraciones.

Sin embargo, también hubo quienes salieron en defensa de Cruz asegurando que es una etapa de la que nadie se salva, resaltando que es una mujer hermosa que siga adelante con cada uno de sus proyectos a pesar de la serie de críticas de las que constantemente es víctima.