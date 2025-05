“Sería una morronga”: Carolina Cruz, de ‘Día a día’, confesó cuántas veces ha sido infiel

Carolina Cruz es una presentadora, empresaria y modelo colombiana, quien inició su carrera como reina de belleza y gracias a su belleza logró llegar a la televisión haciendo parte de programas como ‘Muy buenos días’, ‘Festival internacional del humor’, ‘Colombia next top model’ y ahora forma parte del equipo de ‘Día a día’ de Caracol Televisión. En cuanto a su vida privada, actualmente, la tulueña sostiene una relación con el piloto Jamil Farah, luego de su ruptura con el padre de sus hijos, Lincoln Palomeque.

Cruz ha logrado construir una carrera de más de 15 años, lo que la ha llevado a convertirse en una reconocida figura en la industria de la farándula y si bien, han sido expuestos varios detalles de su vida, ahora la tulueña estuvo haciendo parte de ‘Hola gente’, programa presentado por Salomón Bustamante, Iván Charria y Camilo Arévalo, donde reveló varios detalles y por supuesto, las risas no faltaron.

Uno de ellos tuvo que ver con las infidelidades, tema que ya ha sido tocado por ella en pasadas entrevistas, pero ahora el sentido fue diferente, pues indagaron sobre cuántas veces Cruz había sido infiel, aspecto que sin problema alguno terminó sincerándose: “A todo el mundo le ponen los cachos (…) la gente se aburre, no debería ser así, pero pasa (…) Sin mentir, sin decir mentiras, porque sería una morronga, ‘no, nunca he puesto los cachos en mi vida’, no, no voy a decir cuándo ni cuántos, por ahí unas dos veces", fueron las palabras de Carolina Cruz en medio de algunas risas.

Cabe resaltar que la presentadora de ‘Día a día’ resaltó que esto se dio en otra etapa de su vida cuando era joven, donde la inmadurez estaba presente.

¿Carolina Cruz se casará con Jamil Farah?

Durante uno de los capítulos de su pódcast ‘Mi mundo, mis huellas, mi verdad’, Carolina Cruz, confesó que no está apurada o es uno de sus mayores sueños casarse con Jamil Farah: “Me dicen ya te separaste, ya te divorciaste o ya dejaste de vivir con el papá de tus hijos, ¿te casarías en algún momento de tu vida? Y yo ya como que hoy en día digo, pues si se llegara a presentar la oportunidad en este momento de mi vida, quisiera hacerlo, de pronto sí, pero no es algo que me quite el sueño, es algo que nunca me lo ha quitado desde hace mucho tiempo”.