Figura uribista denunció acoso sexual y amenazas de muerte en su contra, “Un psicópata”

Sofía Araújo Mejía es una talentosa actriz colombiana que logró destacarse en la industria del entretenimiento gracias a su participación en diversas producciones como ‘Siempre Bruja’, ‘La Cacica’, ‘Sinú, río de pasiones’ y ‘Diomedes, el Cacique de La Junta’. Sin embargo, desde hace un tiempo decidió darle un giro a su vida, pues se encaminó por la política y actualmente es una de las candidatas a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, partido de Álvaro Uribe Vélez.

Si bien, el camino político no ha sido sencillo, lo cierto es que hace pocos días Sofía denuncia amenazas de muerte en su contra e incluso acoso sexual por parte de un hombre, situación que ha generado preocupación tanto en ella como en su familia, quien le pidió renunciar un tiempo y alejarse del entorno político en el que se encuentra:

“Quiero contarle algo que viví hace tres días: recibo amenazas de muerte, agresión, violencia digital y sexual a mi número personal de WhatssApp. Me escribe un ser humano, un depravado, un psicópata, y me dice por notas de voz que me va a matar, me va a asesinar. Luego me llama por videollamada y yo decido contestar y grabar esta llamada; yo decido grabar y me muestra su cara, lo cual yo sentí miedo, porque una persona que me da su número, su voz y además me muestra su cara quiere decir que es capaz de cualquier cosa”.

Seguidamente, la candidata reiteró que a lo largo del día los mensajes fueron constantes sobre querer quitarle la vida e incluso con agresiones sexuales. A pesar de que sus padres le pidieron retirarse de las votaciones, Sofía sostuvo: “Decido seguir, decidido empoderar a todas esas mujeres que no han podido alzar su voz. Lo que tiene que encontrar en mí es una representación real, una mujer que puede alzar su voz y que no tiene miedo”.

Ante sus declaraciones, han sido varios los mensajes de apoyo y cariño para Araújo, destacando su fortaleza frente a la situación que se encuentra atravesando y que no termina siendo nada sencilla tanto para ella como para su familia.