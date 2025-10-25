Carolina Cruz, de ‘Día a día’, sorprendió a su novio con millonario regalo de cumpleaños, ¿de qué se trata?

Una de las presentadoras más conocidas en Colombia es Carolina Cruz, pues luego de su participación en el Concurso Nacional de Belleza logró destacarse en la televisión, alcanzando así una amplia acogida. Sin embargo, esto también trajo consigo una amplia exposición de su vida privada, generando polémica por su separación de Lincoln Palomeque tras más de siete años juntos y dos hijos. A pesar de esta dura etapa, la tulueña volvió a encontrar el amor en Jamil Farah.

Hace poco más de dos años, Cruz sostiene un noviazgo con Jamil Farah y aunque en principio optó por dejarlo en secreto, lo cierto es que meses más tarde lo confirmaron demostrando así lo enamorados que están. El piloto 12 años menor que la presentadora, ha dejado claro su deseo por compartir su vida con Cruz respetando sus diferentes roles, pero también el tiempo de calidad que busca darle a sus hijos.

Este 24 de octubre sería la fecha de cumpleaños de Jamil Farah, la cual, por supuesto, no pasó de largo por Carolina, pues según sus más recientes apariciones la sorpresa dada por la presentadora tuvo que ver con un viaje para San Andrés Islas, a pesar de la serie de compromisos con los que cuenta.

El encargado de compartir las mencionadas imágenes fue la pareja de Carolina Cruz, quien mostró el especial mensaje dado por la tripulación del avión en medio de su vuelo y horas más tarde compartió una imagen de Cruz, la que después fue replicada por ella añadiendo “Celebrándote”.

Todo indicaría que la presentadora de ‘Día a día’ habría planeado este especial viaje para demostrar el amor que siente por Jamil en medio de esta fecha importante.

Carolina Cruz redes sociales

¿Quién es el hermano de Carolina Cruz, de ‘Día a día’?

El hermano de Carolina Cruz es Iván Cruz Osorio, quien actualmente sobrepasaría sus 36 años de edad. Si bien, son pocos los detalles que se conocen con respecto a su vida, en pasadas apariciones el hombre confesó que adelantó su carrera profesional en Administración de empresas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano para posteriormente trabajar en la empresa de la presentadora de ‘Día a día’, sin embargo, luego de un tiempo poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante su carrera tomó la decisión de irse de Colombia y radicarse en Miami, desde hace unos años, al parecer, por una mejor propuesta de trabajo.