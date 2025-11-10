Este fue el millonario regalo del novio de Carolina Cruz para la presentadora

Carolina Cruz con el paso de los años se ha convertido en una de las presentadoras más famosas debido a la serie de programas de entretenimiento de los que ha hecho parte tanto del Canal RCN como de Caracol Televisión, sin dejar de lado, su rol como empresaria y modelo. Actualmente, la tulueña busca enfocarse en sus hijos con Lincoln Palomeque, quienes son lo más importante para ella, pero también seguir disfrutando de la vida, esta vez con un millonario viaje con su novio, Jamil Farah.

Hace varios días, Cruz salió de Colombia con su novio, Jamil Farah, compartiendo así varios detalles de su viaje por Europa y demostrando así lo enamorados que están en medio de una relación de más de dos años. Aunque se pensó que este viaje habría sido un regalo de la presentadora, teniendo en cuenta que pocos días antes el piloto estaba de cumpleaños, lo cierto es que Carolina confirmó que fue un detalle de su pareja, propuesta que tuvo que pensar muy bien, no solo por sus compromisos laborales sino también por el amor que siente por sus hijos.

“Cuando mi novio me invitó a este viaje a Europa me emocioné mucho, ya que dentro de los planes estaba Madrid y Barcelona, ciudades con un encanto único. También me dijo que le gustaría conocer Roma, Italia, lugar al que no viajaba hace más de 10 años. Obvio acepté la invitación, organicé los tiempos con el papá de mis hijos y mi mamá para viajar tranquila, aunque no lo crean, disfruto mucho estas experiencias, pero extraño, muchísimo a mis hijos.

En mi camino de encontrar la fe, esa que nunca había sentido, muchas cosas han pasado en estos últimos 9 años, entre esos acercarme más a Dios, a la Virgen y a una santa en especial… Empecé a investigar y encontré que Asís y Casia quedan a unas horas de Roma y le propuse que me acompañara a conocer esta tierra llena de una mística y una historia única empezando por Asís. San Francisco de Asís, un santo lleno de sencillez, amor, empatía y una sensibilidad única, conocer su historia y visitar su tumba me hicieron entender por qué tengo esta sensación especial al visitar iglesias", fueron las declaraciones de Carolina Cruz, las cuales estuvieron acompañadas de algunas imágenes junto a Jamil Farah.

Lo que queda claro es que la relación entre Cruz y Farah está mejor que nunca, a pesar de la diferencia de 12 años con la que cuentan, esto no ha sido impedimento para seguir adelante con su amor.