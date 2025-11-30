“Aquí estaremos siempre”: Carolina Cruz, de ‘Día a día’, celebró junto a Lincoln Palomeque y sus hijos

Una de las presentadoras más conocidas dentro de ‘Día a día’, es, precisamente, Carolina Cruz, quien durante varios años ha hecho parte de este formato matutino en medio de polémicas, pero también de cariño por parte de los televidentes. Sin embargo, una de las situaciones que más ha llamado la atención ha tenido que ver con su expareja, Lincoln Palomeque, pues luego de más de siete años de relación y dos hijos, decidieron ponerle punto final a su relación y actualmente la tulueña vive una nueva etapa de su vida sosteniendo un noviazgo con Jamil Farah.

Si bien, la separación entre Cruz y Palomeque se dio en el 2022, por el bienestar de sus hijos han buscado llevar una cordial relación y muestra de ello es que en varias ocasiones han compartido diferentes eventos para demostrar el amor que sienten por ellos.

Una de las más recientes se dio con la primera comunión de su hijo mayor, Matías, organizando así una cena especial en su apartamento, el cual construyó con Palomeque, pero actualmente reside allí con sus hijos. Aunque fueron pocos los detalles revelados, horas después Cruz compartió una foto junto a su expareja y sus dos pequeños:

“Aquí estamos y estaremos siempre para ti y tu hermano. Los amamos y ese amor supera cualquier cosa. Ahora las fotos que ellos quieren son con muecas jajaj (...) Le preguntamos a Mati que quería hacer el día de su primera comunión. Nos dijo: papás quiero algo muy sencillo, la familia, que papá me haga un asado, una torta que tenga un ángel, un Cristo y que por dentro que sea un arcoíris, flores, muchas flores en la mesa y de recuerdo una velita de la virgen…. Así se hizo, fueron las declaraciones que añadió Carolina Cruz, de ‘Día a día’.

Lo que queda claro es la excelente relación que tienen Carolina y Lincoln, priorizando el bienestar de sus hijos. Sin embargo, esto no habría sido desde un inicio, pues en pasadas entrevistas la presentadora resaltó que su separación no fue nada sencilla y más porque tuvo que afrontar la compleja situación de salud de su hijo, Salvador, quien fue sometido a algunas cirugías y actualmente se encuentra muy bien de salud.

¿Cuántos hermanos tiene Carolina Cruz, de ‘Día a día’?

Carolina Cruz, de ‘Día a día’ tiene un único hermano, quien es Iván Darío Cruz Osorio, el hombre sería el mayor de la familia, pero decidió enfocarse por la Administración de empresas y aunque en principio estuvo a cargo de la empresa de su hermana, lo cierto es que posteriormente decidió irse de Colombia en compañía de su familia, pues desde hace un tiempo se radicaron en Estados Unidos.