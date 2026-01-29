Experiodistas de Noticias Caracol se reencuentran para volver a trabajar juntos lejos del canal, ¿de quiénes se trata?

Noticias Caracol es el principal informativo de Caracol Televisión, contando con una trayectoria de más de dos décadas en la televisión colombiana, lo que ha traído consigo una gran visibilidad y acogida entre los televidentes. En medio de sus más de tres emisiones se encarga de brindarles a los televidentes un amplio panorama nacional e internacional de la mano de su equipo de periodistas y presentadores, sin embargo, desde hace un tiempo han sido varios los que han decidido tomar un nuevo rumbo fuera del canal.

Los cambios terminan siendo constantes en los medios de comunicación, motivo por el cual los periodistas buscan seguir creciendo profesionalmente, sea radio, televisión o prensa escrita. Sin duda, una de las despedidas más conocidas dentro de Noticias Caracol tuvo como protagonista a Juan Diego Alvira, quien se convirtió en uno de los periodistas más queridos dentro del informativo debido al carisma y la espontaneidad con la que cuenta.

Si bien, para aquel momento dejó claro que su renuncia a Noticias Caracol se debía a procesos personales y la necesidad de alcanzar nuevos retos, llegó a formar parte de la Revista Semana, sin embargo, esto no duró mucho tiempo, pues posteriormente hizo parte del Canal Uno, cumpliendo así uno de sus más grandes sueños como lo fue contar con su propio programa.

Luego de más de un año siendo parte del mismo y figurando como presentador y director, Alvira confirmó su salida de ‘Sin carreta’, al parecer, por una mejor oferta por parte de Caracol Radio, donde la emoción fue evidente por parte del periodista. En medio de esta nueva oportunidad, el colombiano volvió a encontrarse con una excompañera precisamente de Noticias Caracol, como lo es Vanessa de la Torre, quien durante varios años también hizo parte del informativo destacándose durante las emisiones del medio día. Es decir, que ahora los periodistas vuelven a compartir set y en medio de una de sus recientes apariciones evidenciaron su emoción al poder compartir juntos: “Con mi Juan nos gozamos las noticias”, fueron las declaraciones que añadió Vanessa de la Torre junto a una foto con el periodista, la cual también fue compartida por el huilense.

Juan Diego Alvira y Vanessa de la Torre. tomada de las redes sociales de Vanessa de la Torre

¿Por qué Vanessa de la Torre renunció a Noticias Caracol?

Vanessa de la Torres se despidió de Noticias Caracol en el año 2020 con un sentido mensaje en el que reiteró que la decisión de su renuncia del informativo se vio influenciada porque deseaba pasar mayor tiempo junto a su familia, es decir, sus dos hijas, Raquel y Carlota. Además, que para aquel momento quería trabajar en su segundo libro.