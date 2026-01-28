Edward Porras, de Noticias Caracol, sorprendió con nuevo proyecto fuera del canal

Noticias Caracol a lo largo de 25 años se ha encargado de informar a los televidentes sobre los principales hechos que son noticia a diario, tanto en Colombia como de otros países del mundo, en la esfera del entretenimiento, política, deportes, salud, arte y demás. Cada una de las emisiones está acompañada por un grupo de conductores y periodistas que llaman la atención con sus reportajes, pero también con sus historias de vida.

Le puede gustar: Famosa presentadora revela los métodos extremos que usó para bajar de peso; se realizó tres cirugías

En medio de la serie de periodistas y presentadores que hacen parte del informativo, quien ha logrado destacarse ha sido Edward Porras, más conocido, como el ‘Ojo de la noche’, que con el paso de los años ha logrado ganarse el cariño de los televidentes debido a la forma de presentar cada uno de sus reportajes y, por ende, el carisma y la espontaneidad con la que cuenta.

Desde hace varios meses, Porras viene sorprendiendo a sus fanáticos, pues en medio de diferentes apariciones con respecto a situaciones paranormales, se conoció que todo se trató de algunas propagandas ante el estreno de ‘Stranger Things’, de Netflix, demostrando que su trabajo ha llegado a otras esferas.

Ahora, el ‘ojo de la noche’ cuenta con una nueva e inesperada aparición que tiene que ver con el fútbol, pues hizo parte de la propaganda oficial de reconocida marca de cerveza, esto ante la llegada de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Durante la misma, Porras menciona su acostumbrado: “Desde la localidad de Kennedy…”, donde también termina interactuando con un creador de contenido y con Altafulla, el más reciente ganador de ‘La casa de los famosos’.

Lo cierto es que su rol dentro de Noticias Caracol le ha permitido a Edward Porras darse a conocer en otras esferas y, por ende, ser parte de otros proyectos más allá de su pasión por recorrer las calles de la capital colombiana.

¿Quién es la esposa de Edward Porras de Noticias Caracol?

La esposa de Edward Porras, es Lulú, con quien lleva ya varios años de unión y producto de la misma nacieron sus dos hijos, quienes son la mayor prioridad para ambos. La pareja del periodista, es odontóloga, es decir, que mientras ella trabaja, él descansa y viceversa.

Cabe resaltar que aunque para mucho el trabajar en las noches termina siendo un problema para Porras, es el rol ideal, ya que le gusta trabajar en este horario, así como también descansar para, posteriormente, compartir un tiempo con sus hijos y su pareja, para seguir con cada uno de sus compromisos.